Piazza Aldrovandi e non solo: la Bologna di Patrizio Roversi

Bologna, 17 ottobre 2024 – “La movida di piazza Aldrovandi? Mi fa compagnia”. Patrizio Roversi, attore e conduttore tv, ’turista per caso’ dal titolo di uno dei suoi programmi più famosi, racconta la ’sua’ Bologna nel podcast ’il Resto di Bologna’ che nelle prossime settimane ospiterà anche altri personaggi – bolognesi doc o d’adozione – nella rubrica ’Il mio quartiere’.

L’osservatorio privilegiato di Roversi è piazza Aldrovandi, dove vive, ma la ’sua’ Bologna si snoda anche attraverso le botteghe del Quadrilatero e l’atmosfera unica dei Portici.

Tra ’mortadellismo’ e il dibattito sull’overtourism, c’è spazio anche per la grande bellezza della nostra città e un elogio speciale va ai tanti commercianti che Roversi chiama per nome.

“Se un mio amico viene sotto le Due Torri per la prima volta? Lo porto a spasso per la nostra città: l’atmosfera che si respira sotto i Portici è unica. Secondo passo: gli faccio subito conoscere tutti i miei bottegai. Perché il motivo per cui amo Bologna è che qui mi sento a casa”, racconta l’attore, che non nasconde una certa nostalgia per le vecchie botteghe del mercatino di piazza Aldrovandi, alcune delle quali trasformate in ristorantini a misura di turisti.

Non manca anche un riferimento ai problemi della città. Dai cantieri del tram (“capisco i disagi, ma io giro a piedi... sono fiducioso”) alla carenza dei taxi (“io i tassisti li amo, ma va trovata una soluzione”).