Piazza Aldrovandi Bologna torna pedonale e dà il via al cartellone estivo: ecco gli eventi

Bologna, 1 luglio 2025 – Piazza Aldrovandi, torna a essere pedonale e, archiviata la pista da ballo vista lo scorso anno, dà il via ad un cartellone estivo di eventi che per la prima volta è promosso direttamente dal Comitato degli esercenti presenti nell'area: la rassegna " Aldrovandi in piazza", inaugurata qualche giorno fa, andrà avanti fino al 28 settembre con la collaborazione di Ascom, Confesercenti, Comune e Quartiere Santo Stefano.

"Tutti i giorni dalle 11 a mezzanotte la piazza tornerà pedonale", spiega in conferenza stampa Stefano D'Onofri, presidente del Comitato degli esercenti. Le iniziative si svolgeranno lungo tutta la settimana, saranno sempre gratuite e a rotazione impegneranno tre diversi punti della piazza per coinvolgere così tutto il quadrante. Non ci saranno palchi e gli allestimenti saranno montati e smontati quotidianamente. In programma eventi di vario genere tra concerti acustici, attività per bambini, letture musicali, mercatini di artigianato, eventi sportivi, sessioni di yoga e iniziative dedicate alla raccolta differenziata e all'educazione ecologica.

Ma si tratta di "un'edizione zero e quindi sicuramente in divenire", segnala D'Onofri: l'estate 2025 insomma "sarà necessariamente per noi un banco di prova, perché parliamo di una programmazione lunga e difficile che coinvolge molte persone".

E i residenti? Il portavoce dei gestori dei chioschi è ottimista: "Li abbiamo incontrati più volte lungo il percorso per definire una soluzione ottimale per tutti". Le vicende di piazza Aldrovandi, un luogo dove "c'erano anche problemi di ordine pubblico", dimostrano che "noi non vogliamo nascondere la testa sotto alla sabbia di fronte ai problemi. Anzi ci mettiamo sempre la faccia e cerchiamo di affrontarli", dichiara l'assessora comunale al Commercio, Luisa Guidone. Con lo stesso spirito, "siamo sempre pronti e disponibili ad affrontare le questioni e anche a migliorare il progetto laddove ce ne fosse bisogno", aggiunge Guidone: "Vediamo che impatto avranno queste inziative", ma intanto "è un bene che ci sia un occhio rivolto alle famiglie".

L'estate di piazza Aldrovandi propone infatti "una programmazione molto articolata e rivolta a target anche diversi", rimarca la presidente del Quartiere, Rosa Maria Amorevole: l'approccio che ha guidato la costruzione della manifestazione, del resto, è stato quello di "trovare le mediazioni giuste e le soluzioni migliori per poter svolgere qui delle attività che aiutassero il cambiamento di questa piazza". I passi avanti già fatti negli ultimi anni sulla zona "dimostrano come sia possibile lavorare insieme ed ottenere dei risultati", sottolinea Giancarlo Tonelli per l'Ascom.

In piazza Aldrovandi, così come in altri luoghi caldi della città dove si sono sperimentati progetti simili, "oggi la situazione è migliorata e dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme su questa strada - aggiunge Tonelli - perché rallentare questi percorsi sarebbe negativo e c'è invece bisogno di mantenere alta l'attenzione".

Certo bisogna anche dire che "non sono tutte rose e fiori- afferma Alberto Aitini per Confesercenti - perché i commercianti combattono ogni giorni con le difficoltà che ci sono in questa zona". Ma grazie soprattutto al lavoro degli esercenti, aggiunge Aitini, "negli ultimi dieci anni questa piazza ha cambiato radicalemente volto" e ora, anche grazie alla nuova rassegna estiva, "ci sono tutti i presupposti perchè questo luogo possa continuare a crescere".