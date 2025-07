Piazza Aldrovandi torna pedonale: tre mesi di eventi

Con un protocollo d’intesa foriero di interessanti novità firmato da Ascom, Confesercenti, Comune e Quartiere Santo Stefano che, da stasera, alza il sipario su "Aldrovandi in Piazza. Un’estate per tutti".

Con un programma che si espande fino al 28 settembre, dalle 11 alle 24, con la piazza che torna a essere pedonale. In programma eventi di vario genere tra concerti acustici, attività per bambini, letture musicali, mercatini di artigianato, eventi sportivi, sessioni di yoga e iniziative dedicate alla raccolta differenziata e all’educazione ecologica. Tutti gli eventi saranno gratuiti, con l’apporto prezioso del jazz: chapeau al passato, ma nel linguaggio dell’improvvisazione. Gemma di Bologna Estate con un calendario di iniziative a basso impatto, letture pubbliche, passeggiate culturali, che stasera decolla con ’Laboratori per bambina’ (alle 19), primo laboratorio creativo in programma, contestualmente a ’Sketiamo Piazza Aldrovandi’ con gli Urban Sketchers di Bologna.

L’attività sportiva prevede per domani (alle 19.30) ’Box contro ogni guerra’ organizzata della pugilistica Navile. Punto forte della manifestazione ’aldrovandina’ la rassegna ’Alle Radici del Jazz’, curata da Giovanni Serrazanetti, ovvero la musica ambrata declinata negli aspetti più tradizionali in versione acustica, affidata ogni martedì e sabato (a iniziare dalle 21) al meglio della jazzeria: gli spaccati più intriganti della jazz, dalle origini fino agli anni ’40, a ridosso dei chioschi.

Prezioso l’incrocio con il Conservatorio G.B. Martini che propone a sua volta il programma ’La Forza della Tradizione’, competizione di virtù non solo potenziali per gruppi di allievi selezionati dai rispettivi docenti e coordinati da Barend Middelhoff.

Sabato tocca al trio guidato dal sassofonista Federico Califano, astro nascente del jazz italiano che proporrà una serie di brani in stile bebop. L’8 luglio le luci si accendono sul primo gruppo degli allievi del Conservatorio guidato dal sassofonista Federico Eterno. Il 12 luglio saranno di scena gli Swinging Cats con una proposta legata al jazz degli anni ’30.

In via di allestimento la seconda tranche del calendario. Ma il fiore all’occhiello degli eventi di ’Aldrovandi in Piazza’, nell’intento degli organizzatori, resta il valore dell’inclusione veicolato da un progetto di rigenerazione urbana e di partecipazione civica proposto dal Comitato Aldrovandi di cui fanno parte i più volenterosi tra gli esercenti della zona, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra residenti, studenti, commercianti e turisti. Insomma, un modo intrigante di valorizzare la socialità responsabile.

’Aldrovandi in Piazza’ s’integra pure con le azioni del Piano della Notte in corso in zona universitaria che prevedono la presenza degli street host di Nottambula, impegnati nei luoghi a più alta concentrazione notturna.

