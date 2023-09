"Piazza anti-allagamenti a Monteveglio"

Ruspe all’opera nel Ghiaia, nel Samoggia e l’impresa appaltatrice che da due giorni ha iniziato i lavori sulla parte frontale della piazza. Monteveglio tenta di archiviare gli effetti e i danni arrecati dall’allagamento di acqua e fango che lo scorso 17 maggio aveva inondato il centro dell’abitato di questo paese di Valsamoggia con almeno mezzo metro di acqua del torrente Ghiaia, provocando danni ingenti a negozi, garage, cantine, uffici e abitazioni.

Una lezione della quale hanno tenuto conto anche i progettisti dell’attesa riqualificazione della piazza di questo ex comune di Valsamoggia, l’ultimo a vedere l’avvio della sistemazione del cuore del centro abitato, che da anni manifestava problemi nel sistema di raccolta e smaltimento delle acque oltre che di assetto della sosta, barriere architettoniche e accesso ai diversi uffici pubblici, compreso l’ex municipio. Il cantiere si è aperto all’inizio di luglio e pochi giorni fa, puntuale con l’avvio dell’anno scolastico, ha concluso la prima fase che ha riguardato la parte posteriore, quella dietro al municipio e adiacente all’area scolastica.

"Ora i lavori si sono spostati sul fronte della provinciale e l’impresa Seaf, titolare dell’appalto, ha l’obiettivo di risolvere alcune criticità legate ai sottoservizi deputati alle gestione delle acque con un nuovo sistema di raccolta, tenendo conto anche degli eventi recenti, con una maggiore densità di caditoie e scoli, per evitare gli allagamenti e creare luoghi più attrattivi, funzionali e attrezzati. Come richiesto da commercianti e residenti ci siamo attenuti all’accordo di mantenere la multifunzionalità degli spazi e non perdere posti auto, per garantire lo svolgimento del mercato settimanale e delle attività commerciali e di promozione culturale e turistica. La nuova pavimentazione e gli arredi consentiranno il potenziamento delle dotazioni di aggregazione e il miglioramento delle condizioni di sicurezza con una migliore illuminazione degli spazi, della videosorveglianza e dei percorsi protetti per pedoni e ciclisti", spiega il sindaco Ruscigno, che ieri mattina, per fugare dubbi e interrogativi sollevati da alcuni commercianti, ha visitato il cantiere e fatto il punto con la progettista architetto Elisabetta Masi e il tecnico comunale Nicola Dall’Olio. "I tempi sono rispettati e la fine dei lavori è prevista a metà novembre", ha ribadito il sindaco.

Gabriele Mignardi