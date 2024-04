"Piazza Bracci bloccata da una fioriera"

Stupore, ironia e insofferenza tra i cittadini di San Lazzaro, e l’opposizione consiliare, per una fioriera che blocca l’accesso alla rinnovata piazza Bracci dalla via Emilia. Quell’accesso che, prima che iniziassero i lavori di riqualificazione dell’area, era l’unico a permettere di entrare dall’asse viario principale. Lo stupore, manifestato anche sui gruppi social della zona, riguarda un manufatto che, secondo molti sanlazzaresi, non sarebbe stato previsto dalla planimetria nella presentazione del progetto, men che meno a chiudere l’accesso.

Ne parla il consigliere FdI Alessandro Sangiorgi, dando voce anche a un gruppo di residenti: "Siamo sgomenti perché ancora una volta notiamo poca chiarezza da parte dell’amministrazione in merito alla riqualificazione della Piazza Bracci. Dopo un’inaugurazione roboante è comparsa una fioriera sulla piazza proprio nel tratto stradale che permetterebbe di raggiungere il palazzo comunale e la chiesa. Questo modus operandi desta preoccupazione perché né dal rendering del progetto né dai Piani della Mobilità questa chiusura della Piazza risultava. Nessuna fioriera, che sembra essere ancorata a terra, era prevista, così come nessuna chiusura della Piazza, che ricordiamo essere già chiusa sulla Via San Lazzaro fino all’incrocio con la via Roma. Nessuno ha pensato a come possano arrivare i neo sposi in chiesa o, peggio, i carri funebri?". A replicare è la sindaca Isabella Conti in prima persona: "Quando si rigenerano luoghi identitari come le piazze c’è sempre chi vorrebbe che tutto rimanesse uguale. La nuova veste della piazza risponde innanzitutto a pressanti esigenze ambientali: sono aumentate enormemente le aiuole di terra, piante e alberi per abbassare la Co2 prodotta dalle macchine in via Emilia e fontane con zampilli d’acqua per abbassare le temperature. L’accesso dalla via Emilia è ancora chiuso dato che si sta ultimando la pavimentazione accanto al sagrato, pertanto le fioriere mobili – innovative e utili proprio per poter rispondere a diverse esigenze – sostituiscono le brutte transenne utilizzate in passato. Nessun problema per chi deve andare in chiesa che potrà continuare ad accedere alla piazza dalla Ztl accanto al municipio da via Rimembranze. Non solo: attraverso la struttura tubolare con le vele per ombreggiare sarà garantito alle attività commerciali di poter lavorare al meglio collocando i tavolini senza utilizzare ombrelloni diversi spesso brandizzati con marche di gelati o alcolici. La cartellonistica riporta la data del 30 aprile come data di fine cantiere".

Zoe Pederzini