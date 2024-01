Piazza Bracci chiusa per lavori di restyling

Nuova viabilità a San Lazzaro per consentire i lavori di riqualificazione di piazza Bracci e delle aree limitrofe. Le modifiche entreranno in vigore da martedì. "Divieto al transito in piazza Bracci - dicono dal Comune - e direzione obbligatoria per i veicoli che percorrono la via Emilia in entrambe le direzioni di marcia in corrispondenza dell’intersezione con la piazza; divieto di transito nel tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Milano e via San Lazzaro ad eccezione dei residenti, dei taxi, dei mezzi che effettuano operazioni di carico scarico, degli autoveicoli al servizio di persone invalide con limitata o impedita capacità motoria, dei mezzi d’opera inerenti al cantiere di piazza Bracci e dei mezzi per il trasporto dei rifiuti urbani; circolazione a doppio senso di marcia nel tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Milano e via San Lazzaro; circolazione a doppio senso di marcia nel tratto di via San Lazzaro compreso tra l’intersezione con via Roma e i passi carrabili 642/1993-352/1993; senso unico di marcia con direzione sud (via della Repubblica) nel tratto di via San Lazzaro compreso tra i passi carrabili 642/1993-352/1993 e l’intersezione con via della Repubblica; stallo per la sosta riservata agli autoveicoli al servizio di persone invalide, con limitata o impedita capacità motoria, in via San Lazzaro all’altezza del passo carrabile 642".

A queste modifiche si aggiungono alcuni nuovi divieti di sosta: "All’interno delle aree circoscritte dall’apposita segnaletica, sul lato est di via San Lazzaro dall’intersezione con via Roma fino al passo carrabile 642; all’interno delle aree circoscritte dall’apposita segnaletica, sul lato sud del tratto di via Roma compreso tra l’intersezione con via Milano e l’intersezione con via San Lazzaro. Sono esclusi dal divieto di sosta i soli mezzi che effettuano operazioni di carico e scarico di cose presso la sede dell’associazione Bimbo Tu; sul lato sud di via Roma, all’altezza del civico 2, dalle 15,30 del venerdì alle 15,30 del sabato, ad eccezione dei mezzi appositamente autorizzati, a servizio delle persone ospitate all’interno della struttura che necessitano di effettuare operazioni di carico e scarico di cose presso la sede dell’associazione Bimbo Tu; all’interno delle aree circoscritte dall’apposita segnaletica, sul lato nord di via Roma dall’intersezione con via Milano all’intersezione con via San Lazzaro ad eccezione degli stalli con disposizione a pettine situati all’altezza del civico 1 e all’interno delle aree circoscritte dall’apposita segnaletica, sull’intera area stradale di piazza Bracci. Rimangono in vigore gli attuali divieti di sosta e la chiusura al transito per l’attuazione della "zona scolastica" su via San Lazzaro (dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 17)".