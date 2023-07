"Piazza, costi lievitati e scarsa trasparenza"

Mentre proseguono i lavori di riqualificazione di piazza della Pace, ad Altedo di Malalbergo continuano anche le polemiche. A parlare è Massimiliano Vogli dell’opposizione: "Lavori in piazza della Pace ad Altedo? Non trovano pace: tra abbattimento di magnolie secolari, accesso atti non consentito, conferimento diretto dei lavori senza cinque preventivi e ora incremento del 50 per cento delle spese dell’investimento in corso d’opera".

Il consigliere di minoranza, poi, prosegue: "Dopo il discusso e discutibile abbattimento di ben quattro magnolie secolari sostituite da quattro ulivi del tutto fuori contesto arriva un importante incremento delle spese che superano di oltre il 50 per cento quelle che erano già state stanziate dall’amministrazione in un primo momento. Quale sarà, dunque, il costo effettivo dei lavori, ancora in corso, per la riqualificazione della piazza di Altedo di Malalbergo?". Vogli, poi, entra nel dettaglio: "Le risorse stanziate per i suddetti interventi, dopo l’assestamento di bilancio del Consiglio Comunale del 26 luglio scorso, sono passate da 181mila euro a una cifra ben maggiore che nello specifico è di 275mila euro. Mio malgrado, e ho capito il perché proprio durante il Consiglio comunale di pochi giorni fa che ho menzionato prima, non ho avuto scelta e ho dovuto scrivere al Prefetto di Bologna, Attilio Visconti, e al Difensore Civico Regionale. Il motivo è questo: sono passati più di quattro mesi dalla mia prima richiesta al Comune di accedere agli atti inerenti ai lavori di riqualificazione di questa piazza e, ad ora, non ho ancora ricevuto nulla. Non ho ricevuto i documenti relativi ai progetti, come non ho ricevuto tutti gli atti di assegnazione diretta dei lavori".

"Ma la cosa ancora più assurda – è l’affondo di Vogli – è che questo è successo nonostante un parere della Ragioneria del Comune che ribadiva una mancanza del rispetto dell’articolo 63 del Codice degli Appalti che imporrebbe la richiesta di almeno cinque preventivi. Su questa opera, a parte l’abbattimento delle magnolie e la sostituzione con ulivi, c’è un tema molto più serio di lievitazione dei costi e di mancanza di trasparenza da parte dell’amministrazione comunale ed è giusto che arrivino chiarimenti".

Zoe Pederzini