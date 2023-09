Piazza dei Colori: da domani a domenica miti e piccoli racconti

Da domani a domenica in piazza dei Colori riprende la rassegna ’Bolle d’Arte’ organizzata dalle tante realtà sociali e comunitarie della piazza. In programma ’Racconti dal mito & Storie in miniatura’ a cura del Teatrino a due Pollici, Teatro Ebaski e LegAmi. Si comincia domani alle 18 con ’Cosmos – La Nascita della Terra’; sabato dalle 10 alle 13 ’Micro Mondi’, laboratorio di costruzione di teatri in miniatura per adulti e ragazzi e poi spettacoli dalle 16.30. Domenica iniziative, laboratori, spettacoli, cena sociale e finale con i Giovani danzatori bolognesi.