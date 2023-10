Piazza dei Martiri, la quiete (apparente) dopo la tempesta

Bologna, 7 ottobre 2023 – La quiete (apparente) dopo la tempesta. Venerdì notte, quando la movida comincia a prendere il sopravvento in città, improvvisamente Piazza dei Martiri si svuota. Uno dei luoghi più caldi della città, spesso al centro dell’attenzione mediatica e politica per via dei numerosi casi di aggressioni e spaccio, diventa quasi deserto.

Piazza dei Martiri deserta il venerdì sera tardi, quando la gente si sposta nei luoghi della movida

Si vede solo qualcuno di passaggio e anche in via Amendola, Gramsci, dei Mille, Marconi e Minzoni pare regnare la calma. Sono le due del mattino, uno degli orari più sconsigliati da queste parti, ma non notiamo alcuna attività sospetta. Di tanto in tanto una volante percorre più volte il giro della rotonda, non nota nulla di ambiguo e se ne va. Eppure, appena tre giorni fa è stato registrato, proprio qui, l’ennesimo episodio di violenza che si consuma in questa zona della città già troppe volte finita ai disonori delle cronache: un uomo di 37 anni è stato accoltellato alla gola, ora ricoverato nel reparto di Rianimazione del Maggiore. I motivi? Ancora non chiari, ma non è escluso, visto il contesto, che possa trattarsi di una resa dei conti per fatti di spaccio.