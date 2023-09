Piazza dei Martiri, FdI raccoglie firme per la sicurezza a Bologna: “Polizia e telecamere contro il degrado”

Bologna, 8 settembre 2023 – Diverse persone si sono recate oggi alla raccolta firme in piazza dei Martiri organizzata da Fratelli d’Italia “per chiedere al sindaco Lepore di intervenire in maniera decisa ed occuparsi della sicurezza della città”. Presente anche il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami.

"La scelta di tenere questo presidio – spiegano Cavedagna, Sassone e Zuntini di FdI - in questa zona a seguito delle ultime gravi violenze in Via Don Minzoni, è l’emblema dello stato in cui versa l’intera area del centro fronte stazione centrale. È il biglietto da visita della città, e si trova a pochi passi dalla stazione. Inoltre, Anche in orario diurno, Il degrado e i bivacchi sono le prime scene che incontra chi arriva in città”.

E poi insistono sulla maggiore presenza delle forze dell’ordine: “Senza la presenza diurna della Polizia Locale, un sistema capillare di telecamere e una idonea illuminazione pubblica, non si può combattere la criminalità. Questi strumenti sono fondamentali sia come deterrenza che la capacità di intervento – concludono -. Ribadiamo che è prioritario Istituire un assessorato comunale alla sicurezza che si occupi quotidianamente di questo problema, principale problematica della nostra città