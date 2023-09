Piazza dei Martiri, inutile sperare nelle istituzioni

Mi rivolgo alla sig.ra Carla Galazzi (Carlino del 100923) che riferendosi alla drammatica situazione di piazza dei Martiri vorrebbe spronare le istituzioni cittadine affinchè si trovasse un sistema per rendere più vivibile e sicura questa bella piazza. Mi dispiace il fatto che la signora non ha ancora inteso che per i nostri organi istituzionali, Comune in primis, il buonsenso e il rispetto per i cittadini sono cose sconosciute.

Fulvio Boschi