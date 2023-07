Piazza della Repubblica Apertura tra le polemiche

Riapre piazza della Repubblica. Ma non piace a tutti la riqualificazione dello slargo tra la Porrettana via Marconi sulla testa orientale del ponte sul Reno. Il cuore di Casalecchio che pochi mesi fa ha visto la sistemazione del passaggio pedonale sul lato meridionale e poi anche la manutenzione straordinaria della pista coperta sul lato di valle, si conclude con un sobrio intervento su una piazza che attende una sistemazione dai tempi del sindaco Gamberini. Obiettivi minimali per un’opera che utilizza i risparmi sui finanziamenti del Pnrr derivanti dal ribasso d’asta del cantiere del ponte sul Reno. La nuova pavimentazione vede la sostituzione dei cubetti di porfido con un piancito fatto in opera con ciottoli di fiume uniformato a quello delle passerelle del ponte. Riqualificata ed ampliata l’illuminazione pubblica e abbattute le barriere architettoniche che rendevano il tragitto un percorso ad ostacoli. Nel perimetro alcune fioriere e sul lato del fiume una colonna a fontana donata dalla sezione casalecchiese dell’Avis: "E’ la fontanella della solidarietà -spiegano Maria Teresa Dagliati e Alberto Piana- un simbolo di vita, come la pratica della donazione del sangue". Soluzioni troppo modeste vista l’importanza del luogo per Bruno Cevenini della lista civica, che per protesta non parteciperà alla inaugurazione programmata per domani alle 18,30: "Per la pavimentazione bastava semplicemente riutilizzare i cubetti di porfido già presenti (e mi piacerebbe sapere se sono stati recuperati) e il risultato sarebbe stato più bello e duraturo" attacca il consigliere con l’assessore ai Lavori pubblici Paolo Nanni che spiega come per ragioni impiantistiche non sia stato possibile fare una fontana centrale e che l’effetto acciottolato con sassi del Reno col tempo risulterà gradevole. Previsto anche il restauro di quella che con ironia lo storico Pier Luigi Chierici definisce ‘la colonna con le gambe’: un monolite in arenaria che reca una lapide (con scritta in latino) che ricorda il restauro e l’allargamento del ponte avvenuto nel 1840. "In meno di 200 anni questa colonna ha cambiato posizione per almeno cinque volte e stavolta almeno resta al suo posto–spiega Chierici- E’ un piccolo monumento che andrebbe restaurato".

Gabriele Mignardi