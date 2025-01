Piazza Filopanti, l’anno del maxi-cantiere

Lavori di edilizia scolastica, maltempo, cultura e servizi alla persona. Questi i punti cardine del bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Budrio. "Quello che è appena iniziato è un anno cruciale per Budrio, molte sfide, molti investimenti, molti risultati da portare a casa. Tutto questo nonostante le difficoltà rappresentate dal panorama nazionale in cui ci inseriamo e nonostante per la seconda volta di fila ci troviamo a ripetere che l’anno appena concluso è stato pesantemente caratterizzato dall’alluvione", esordisce la sindaca Debora Badiali. "Nel 2024 sono stati stanziati 250mila euro per far fronte all’emergenza causata dalle due alluvioni degli scorsi settembre e ottobre – sottolinea –, cifra interamente finanziata dall’esercizio dello scorso anno, che quindi non produce effetti sul bilancio futuro. Nonostante fosse facile farsi abbattere da una situazione come quella che abbiamo vissuto per il secondo anno consecutivo, il documento che è stato approvato mostra alla perfezione la direzione che abbiamo intrapreso e che vogliamo proseguire a tenere, con investimenti nella scuola, nella cultura, nel territorio e nella sicurezza".

Come si evince dai documenti di bilancio il 2025 sarà l’anno del grande cantiere di Piazza Filopanti e della realizzazione del nuovo parco urbano di Mezzolara; a cui si aggiungono la manutenzione delle strade, del verde, delle scuole e degli impianti sportivi. I lavori pubblici rappresentano infatti il 10% del bilancio con investimenti per 2.762.000 euro. Continuano i lavori del Pnrr sulla cittadella dello sport: si prosegue con il completamento del cantiere piscina, con il secondo stralcio dei lavori, e dell’ampliamento del Palamarani. Sempre Pnrr anche per i lavori della scuola primaria, un miglioramento sismico dell’edificio antico. Nel 2025 proseguirà poi l’attività di eliminazione dei rifiuti pericolosi presso il sito Ecowater di Prunaro iniziata verso fine anno dopo l’aggiudicazione del bando.

Le risorse a disposizione non basteranno per la rimozione totale, anche delle strutture, ma permetteranno di completare il primo stralcio del progetto che prevede comunque l’eliminazione delle sostanze pericolose. Le analisi dei liquidi hanno certificato in corso d’opera un maggior costo di smaltimento, per cui il Comune continuerà la collaborazione con Regione e Arpae per ottenere altri finanziamenti. Sono, poi, oltre 4 milioni e mezzo i fondi destinati a difesa delle famiglie e del lavoro, senza alterare la pressione fiscale e mantenendo ferme le tariffe.

Zoe Pederzini