Piazza Garibaldi diventa una disco

La "Febbre del Mercoledì Sera" si è scatenata alle 21 in piazza Garibaldi a Bazzano. Centinaia di coppie, di ogni età, si sono scatenate sulle note di Barry White e dei Bee Gees, di Lionel Richie e di Whitney Houston. Un’atmosfera di altri tempi che qualche sera fa ha contagiato tutta Valsamoggia e dintorni. "Sul nostro territorio c’erano discoteche famosissime come il Bataclan a Bazzano e il Pick Pack a Crespellano. Qui è sorta un’emittente come Onda Radio che ha continuato a far ascoltare quella colonna sonora con cui sono cresciute intere generazioni", è la testimonianza di Walter Ferrari, presidente della Proloco di Bazzano che ha gestito tutta la serata. "Oltre alle decine di volontari – racconta Ferrari – insieme con me si sono adoperati anche Paolo Ricci e Giovanni Rossi. Grande il lavoro dello chef Carlo Cassanelli che ha imbandito la ricca apericena servita in piazza poco prima dell’inizio delle danze". E quando si sono spente tutte le luci, ecco arrivare la musica anni ’70 e anni ’80 del secolo scorso. Alla consolle Sugar Dj (alias Andrea Incerti) e Chris Dj (alias Cristiano Degli Esposti), le star degli appassionati della pista da ballo.

