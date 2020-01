Bologna, 2 gennaio 2020 – Un bottino da 17mila euro. Tanto si sono portati via i ladri che tra il 24 e il 30 dicembre scorsi sono entrati nella sede della cooperativa sociale Piazza Grande, in via Stalingrado. I malviventi sono probabilmente entrati con un mazzo di chiavi rubate. Nei locali, infatti, non si registrano segni di effrazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri, ai quali il furto è stato denunciato.

“Erano offerte e donazioni che destiniamo alla copertura dei costi dei progetti di abitare completamente a carico dell'associazione", spiega in una nota il presidente della cooperativa che pubblica il giornale di strada, Carlo Francesco Salmaso. "Sono soldi che si trasformano in affitti, bollette, manutenzioni per le persone più emarginate che vivevano in strada e ora hanno una casa, più di 30 solo nel 2019. Siamo arrabbiati e siamo feriti”.

“Questo furto - puntualizza Salmaso - avviene dopo due anni difficili, in cui ci siamo faticosamente riorganizzati come associazione e come cooperativa per essere adeguati al nuovo welfare, continuando ad alzare la qualità dei tanti servizi fatti con le persone senza dimora. Per noi questa è una difficoltà in più, ma non è così grave da non poter essere superata: siamo determinati a continuare a portare avanti i nostri progetti”.