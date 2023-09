Piazza intitolata a De Andrè

Lippo di Calderara rende omaggio a Fabrizio De André. La piazza al centro della frazione sarà infatti intitolata al grande cantautore, che ha contribuito ad innovare e a fare la storia della musica italiana e continua ad esserne un punto di riferimento. Succederà nel fine settimana: una due giorni di festa, socialità e musica che culminerà, domani, a partire dalle 20.30, nell’intitolazione della piazza. "Siamo orgogliosi di dedicare la nostra bella piazza, ogni giorno punto d’incontro di piccoli e grandi cittadini, a Fabrizio De Andrè, che rimane per tutti un imprescindibile caposaldo della musica italiana e non solo. Crediamo di rispecchiare nel suo pensiero molte nostre idee e azioni, per questo gli dedichiamo un luogo così importante", commenta il primo cittadino Giampiero Falzone.