Piazza Lucio Dalla a Bologna: come sarà il nuovo spazio giardino

Bologna, 15 febbraio 2024 – "Un nuovo modo di pensare lo spazio pubblico in città e che migliora la qualità di vita di Bologna, in un luogo centrale per gli abitanti della Bolognina", sottolinea Raffaele Laudani, assessore all’Urbanistica, durante la presentazione della nuova piazza giardino, con la prima fontana a raso della città, che sorgerà in una sorta di ‘salotto’ che collegherà la piazza coperta con il quartiere Bolognina, tra la tettoia di piazza Lucio Dalla e via Fioravanti.

Il rendering della nuova piazza Lucio Dalla

Il Comune ha approvato il progetto, i lavori partiranno a marzo e termineranno entro l’estate. Uno spazio di circa 3330 metri quadri (e una percentuale di permeabilità dell’80%) caratterizzato da tre ampie aree a prato, in cui saranno piantumate nuove alberature e creati sei dei cosiddetti ‘giardini della pioggia’, realizzati anche nell'area pavimentata centrale, che hanno la capacità di immagazzinare acqua piovana che affluisce anche dalle aree pavimentate, in modo da fare confluire in fognatura solo l’acqua in eccesso degli eventi meteorici più estremi. I giardini sono una delle prime applicazioni di soluzioni a base naturale per la realizzazione e gestione di spazi pubblici.

Ecco come sarà la nuova piazza Lucio Dalla

A presentare il progetto ci ha pensato l’architetto Francesco Evangelisti. "Uno spazio urbano ricco di sedute, tanto richieste dagli abitanti - parla l’architetto -, e una fontana a raso circolare con getti verticali, con diversi programmi che permetteranno di gestire effetti scenografici dell’acqua e della luce". Alla piazza-giardino si accederà dal marciapiede di via Fioravanti, dalla tettoia di piazza Lucio Dalla, dalla sede di quartiere della polizia locale e da piazza Liber Paradisus. La nuova area verde, adiacente alla piazza inaugurata nel 2022 e dedicata a Lucio Dalla, è il simbolo di "una politica di riqualificazione urbana che ha tanto a che fare col concetto di convivenza e buona occupazione degli spazi pubblici" dice Federica Mazzoni, presidente del quartiere Navile. Il progetto sarà a cura del Consorzio mercato Navile (comprese le spese di circa 900mila euro), nell'ambito del piano di rigenerazione dell'ex mercato ortofrutticolo. Il giardino è un primo stralcio di un più ampio intervento per connettere la strada e la tettoia con il parco: sarà completato in occasione delle opere di trasformazione della palazzina degli ex uffici del vecchio mercato, previste nell'ambito del piano urbano integrato "Città della Conoscenza", finanziato dal Pnrr.