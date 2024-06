Piazza Maggiore calda di note per la festa dei Portici Festival

È stata una vera festa il concerto che venerdì sera ha riempito piazza Maggiore per il Bologna Portici Festival. ’Musica-Racconti e suoni della città’, questo il titolo dell’evento, ha voluto celebrare una storia speciale, che sotto le Due Torri ha visto brillare tante stelle, a cominciare da quella di Lucio Dalla. Ed è dal suo ricordo che Luca Barbarossa, sul palco con Paola Maugeri, ha dato il via alla festa che, grazie ad uno speciale jukebox ha visto alternarsi tantissimi artisti, protagonisti della musica d’autore di questa città. Primo tra tutti, Gianni Morandi. Ma anche Federico Poggipollini, Ricky Portera, Andrea Mingardi, Fio Zanotti, Celso Valli, Ballo Balestri, Roberta Gallo e tanti altri.

E proprio Luca Barbarossa ha raccontato il suo legame speciale con Bologna: "Sono stato qui due anni in cui ho registrato a Fonoprint due album: uno era ’Cuore d’acciaio’ che conteneva il brano ’Portami a ballare’ con cui ho vinto Sanremo. In quel periodo frequentavo Gianni, Lucio e lo staff di Fonoprint. Abitavo in piazza Altrovandi, e ho ricordi molto belli".

E sotto le stelle la musica è traboccata ancora per abbracciare il cuore della piazza.