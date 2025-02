Il laboratorio in piazza Maggiore: così Bologna ricorda Marino Golinelli

Bologna, 22 febbraio 2025 – Scienza e saperi diventano un gioco nel ricordo di Marino Golinelli: arte, tecnologia, fisica e chimica sono scese in piazza Maggiore per un giorno, trasformando il Crescentone in un grande laboratorio interattivo.

Un omaggio a Marino Golinelli, filantropo, imprenditore e ricercatore che ha dedicato la vita a diffondere i saperi tra le persone. “Il cavalier Golinelli ha ideato la Fondazione per portare scienza e conoscenza fuori da laboratori e accademie. Giornate come questa ricordano la sua attività e sono importanti per orientare i giovani alle loro scelte future”, afferma Antonio Danieli, vicepresidente e direttore generale della Fondazione Golinelli. Presenti anche Paola Pavirani, vedova di Golinelli, il figlio Stefano, il sindaco Matteo Lepore e la vicedirettrice della Fondazione Eugenia Ferrara.

Nel corso della giornata bambini, famiglie e turisti hanno partecipato con entusiasmo alle tante attività proposte.

Tra tutte spicca ’Labyrinth’, un’area espositiva virtuale della Golinelli Digital Gallery, che ha offerto un’esperienza immersiva tra arte e tecnologia.

Indossando un visore, i visitatori hanno potuto esplorare alcune opere della collezione privata di Marino e Paola Golinelli, in una nuova dimensione interattiva. Presente poi un’anteprima dell’exhibit T-Simmetry, il tunnel “a cronologia inversa” visitabile nella mostra ’Dall’origine al destino’ al Centro Arti e Scienze Golinelli fino al 30 giugno.

Non solo arte, ma anche giochi e esperimenti: ’Che fisica!’ ha esplorato il potere della conduzione elettrica, ’Questione di chimica’ i segreti delle reazioni chimiche, e ’Invisibili mondi’ ha rivelato dettagli straordinari attraverso il microscopio.

La postazione ’Punti di vista’ ha messo alla prova il cervello con illusioni ottiche, mentre ’Pensare con le mani’ ha stimolato la creatività con sfide di gruppo. I bambini hanno anche potuto divertirsi nello Spazio Panini, con animazioni e letture ad alta voce.

“L’evento è dedicato soprattutto a loro: il nostro compito è mantenere vivo il loro entusiasmo per il sapere, dobbiamo insegnare loro a imparare giocando, sperimentando e mettendo le mani nella conoscenza” conclude Danieli.