In piazza del Nettuno a Bologna un albero di Natale alto 27 metri

Bologna, 23 novembre 2024 – Come da tradizione, proviene dal territorio di Lizzano in Belvedere l'albero di Natale che sarà acceso il 30 di novembre alle 18.30 in piazza del Nettuno a Bologna. Si tratta di un abete alto ben 27 metri che svettava nel giardino della signora Patrizia Fondelli in via Panoramica a Vidiciatico e che minacciava di precipitare sulla strada provinciale del Corno alle Scale.

L'albero di Natale viene scelto ogni anno fra quelli a rischio crollo, individuati dalla polizia locale di Lizzano, e la signora Fondelli è stata lieta di poterlo donare al Comune di Bologna per le festività natalizie. In occasione dell'accensione, il comprensorio del Corno alle Scale allestirà in piazza uno stand con i castanicoltori, i maestri di sci, le Terme di Porretta e il coro Monte Pizzo che allieterà l'evento con canti di montagna.