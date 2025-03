Piazza per l’Europa,. FdI pronta a rivolgersi alla Corte dei Conti

Mentre FdI minaccia di rivolgersi alla Corte dei conti per la manifestazione del 6 aprile sull’Europa convocata in città da Matteo Lepore e dalla sindaca di Firenze Sara Funaro, spunta la contromanifestazione della sinistra. "Non ci faremo mettere l’elmetto da Lepore e Funaro", fa sapere Potere al popolo convocando i propri simpatizzanti nel pomeriggio del 6 aprile in piazza San Francesco. Nello stesso momento, Fratelli d’Italia rifiuta l’invito di Lepore in piazza.

"Se Lepore pensa, invitando il centrodestra, di dimostrare che non è una iniziativa di parte, per far pagare il costo ai bolognesi e sottrarsi alle possibili responsabilità erariali che dovrà valutare la Corte dei Conti, sbaglia e dimostra proprio come l’iniziativa sia di partito", mettono in chiaro Marco Lisei e Stefano Cavedagna, rispettivamente senatore ed eurodeputato del partito di Giorgia Meloni. Una diffida a Lepore arriva anche dal gruppo FdI in Comune, guidato da Francesca Scarano, mentre il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto insiste: "Da giorni chiediamo al sindaco di dare risposte".