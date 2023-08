"Piazza Repubblica sembra un parcheggio"

"Ma è una piazza o un parcheggio?". Se lo domandano gli esponenti della lista civica di Casalecchio, che tornano ad attaccare forma e sostanza della piazza della Repubblica così com’è uscita da un restyling atteso da anni, ma per tanti versi deludente nella scelta dei materiali e nella funzione di favorire l’incontro delle persone e la gradevolezza del centro.

"Non ci stupisce che ci siano diverse persone che l’hanno scambiata per un parcheggio e che non sia raro vederci delle automobili a stazionare – attaccano gli esponenti della lista di opposizione –. D’altra parte la scelta dei materiali, il colore, la disposizione, la mancanza di una visione che superasse quella dello ’spiazzo’ fa sì che sia più semplice parcheggiare un’auto che fermarsi per una sosta". Una valutazione che non condivide l’assessore ai lavori pubblici Paolo Nanni, che se da un lato difende la scelta dei materiali in continuità con quelli usati nella parte pedonale del ponte appena ristrutturato e rinforzato, ne approfitta per chiarire che il cantiere non è finito. "Non mi aspetto un cambio di opinione, però devo ribadire che in autunno sono in programma lavori di rifinitura e di miglioramento di un aspetto che al primo impatto capisco che possa non convincere del tutto", dice l’assessore, che prova a replicare ai singoli punti critici: "Una pavimentazione come quella che è stata scelta è quella adeguata? Gli arredi urbani scelti invitano a fermarsi? La fontana, dono della sezione Casalecchiese di Avis, che ringraziamo, avrebbe potuto essere inclusa nel progetto e resa più importante? Se è vero che non è possibile ristabilire la bella fontana circolare a causa della presenza di una sottostazione elettrica , non sarebbe stato possibile almeno realizzarne una diversa ma in grado di trasmettere il senso di centro, di arredo urbano e di benvenuto a chi arriva in città?", incalzano i consiglieri Cevenini e Tonelli riassumendo le critiche estese alla "pavimentazione non adatta a persone con difficoltà motorie e disabili, ma è un percorso a ostacoli costituito da una superficie irregolare".

Un aspetto che secondo Nanni potrà migliorare: "E’ già prevista una rasatura più fine e una ripresa delle rugosità che si sono generate in un periodo di cantiere che con le alte temperature ha avuto problemi di lavorazione. L’arredo verrà arricchito con altre panchine in stile e anche la parte verde verrà arricchita con nuovi grandi vasi in acciaio Corten". Per rendere chiaro il divieto di accesso con le automobili verranno istallati paletti nei varchi e anche la tabellazione della colonna monumentale sarà decorosa e duratura, chiarisce l’assessore, che anticipa anche l’avvio a breve della sistemazione dei rostri alla base dei piloni del ponte: "Verranno tolte le putrelle metalliche e consolidati e ripristinati i rinforzi dei pilastri del ponte che appoggiano al centro del fiume. Interventi che concluderanno un lavoro complesso e duraturo", spiega l’assessore.

Gabriele Mignardi