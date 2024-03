Piazza Roosevelt. Parcheggio interrato, c’è la gara del progetto: partecipano in 14

E’ partito l’iter per la realizzazione del parcheggio sotterraneo in piazza Roosevelt, infrastruttura accarezzata da diverse amministrazioni e mai realizzata. Adesso invece, nella versione ultima di un interramento non troppo invasivo, la cosa si farà. E 14 raggruppamenti temporanei di imprese si sono candidati al bando per la progettazione. Il parcheggione dietro piazza Maggiore nasce nell’ambito del progetto di pedonalizzazione dell’area che si trova davanti alla Prefettura e dell’adiacente piazza Galilei.

Il sindaco Matteo Lepore, lo scorso novembre, aveva annunciato l’intervento dopo l’approvazione di un documento di indirizzo propedeutico all’apertura di una gara europea per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, con l’utilizzo di 700mila euro messi a disposizione dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per progetti complementari allo sviluppo del tram. Una volta ottenuto questo progetto, l’amministrazione dovrà capire se e come finanziarlo ma, intanto, la gara europea è stata avviata: sono 14 le proposte arrivate a Palazzo D’Accursio, cinque delle quali da raggruppamenti di aziende del territorio bolognese e le restanti provenienti dal resto d’Italia. Nella seduta di apertura delle offerte, riferisce un verbale di gara, la Commissione giudicatrice ha dato atto della regolarità formale delle buste tecniche e ha disposto l’ammissione dei concorrenti alla fase successiva della procedura. Quando si saprà il vincitore? Secondo fonti comunali, ci vorranno almeno tre mesi per sapere che dovrà realizzare il progetto.

Queste le 14 tra aziende e Rti candidate: Ad progetti Srl (Barano d’Ischia), un gruppo con l&s engineering srl e Libra Ravenna (Seren Del Grappa), un gruppo con Open Project e Geotea Srl (Bologna), un gruppo con Abacus, Stigea e Sga (Paciano), un Rti con tra gli altri Polinomia, Tasca Studio e Alfa Solutions (Bologna), un gruppo con Tecnopolis e Arx (Zola Predosa), Its Srl e Archetipo (Pieve di Soligo), Mate con F&M e Phoenix (Bologna), Ingegneri riuniti con Airis e Roberta Michelini (Modena), One Works e Alberto Agresti (Milano), un nutrito gruppo con Aei Progetti e Eutropia Architettura (Firenze), Rcs progetti con lo studio archeologico Saputo e l’architetto Giulia Canale (Bologna), Nemesi Ingegneria con Akanthos e Poolsa (Torino).

Paolo Rosato