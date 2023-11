Piazza Roosevelt a Bologna, sì al ritorno del parcheggio interrato

Bologna, 22 novembre 2023 – Torna il parcheggio interrato in piazza Roosevelt. Dopo anni di ‘silenzio’, dopo l’accantonamento dell’ultimo progetto avvenuto ormai nel 2015, otto anni fa, il Comune sta pensando di riprovarci, soprattutto per ovviare all’impattante chiusura al traffico derivante dai lavori alla malandata Garisenda. L’assessore alla Mobilità dell’epoca era Andrea Colombo (Pd), che seppellì il progetto spinto in prima fila anche dall’Ascom, oggi invece dovrebbe essere l’assessora alla ‘Nuova’ Mobilità, Valentina Orioli, a riparlarne assieme al sindaco Matteo Lepore. Il Comune stamattina dovrebbe presentare tutta una riorganizzazione della piazza dietro Palazzo d’Accursio, probabilmente tratteggerà i contorni anche del ritorno in auge del parcheggio sotterraneo multipiano – che è al centro dei pensieri dell’amministrazione per rivoluzionare quell’area –, la strategia sta andando avanti. Secondo quanto risulta al Carlino, il Comune avrebbe già fatto un passaggio con la Soprintendenza per capire i margini dell’operazione. Perché, come otto anni fa, uno dei scogli da superare sarà quello dei reperti archeologici, sicuramente presenti sotto piazza Roosevelt. Bisognerà tornare a scandagliare il sottosuolo, e nel caso mettere in sicurezza tutti i tesori che la vecchia Bologna ancora custodisce.

Il progetto da ripresentare potrebbe essere simile all’ultimo. Che fu affossato dopo un acceso dibattito con Ascom e l’associazione Palasport. All’epoca Lepore prese parte agli incontri con i commercianti in qualità di assessore, appunto, al Commercio. Il Comune ci ripensò e furono affossate anche le idee di pedonalizzazione delle piazze Galileo (quella della Questura, di fatto già semi pedonale) e Roosevelt. Quindi oltre al parcheggio, la piazza della Prefettura (che ha ancora la facciata ‘imbustata’ per lavori) potrebbe anche vedere ridiscussa una sua eventuale natura pedonale.

Secondo il cronoprogramma noto dei lavori ancora in corso e secondo l’ultima nota diramata dal Comune, in piazza Roosevelt e in via della Zecca permarrà fino al 31 dicembre 2023 la modifica della circolazione per i lavori di risanamento ai muri esterni del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita.