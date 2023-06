Piazza San Francesco Un palco di musica e teatro

Si alza il sipario sulla rassegna ’San Francesco Estate’, curata da Ert, che da oggi al 30 luglio porta musica e teatro in piazza.

Ad inaugurare il palcoscenico, stasera alle 21, l’estrosa e stravagante formazione di fiati e percussioni torinese Bandakadabra, che presenta Figurini, un divertente live (regia di Alessandro Mori) in cui tutto diviene sempre qualcos’altro: gli strumenti suonano, ma possono trasformarsi in oggetti di scena e la musica non è solo da ascoltare ma anche da vedere. Lo spettacolo è un susseguirsi di brevi atti unici legati tra loro dal meccanismo dell’associazione mentale, della citazione, delle scatole cinesi. Le colonne sonore di Ennio Morricone si trasformano in un brano dei Beatles che a sua volta diventa occasione per riflettere con ironia sulla tossicità degli smartphone e sulla sfortunata vita amorosa dei musicisti di “insuccesso”. Si prosegue domani con una serata tra stand up, commedia e affabulazione: ’Ol Baraba e altre storie’ di e con Pietro Traldi Sementerie Artistiche, un inno alla fantasia e al potere della creazione.

Il fine settimana vede poi il primo appuntamento di ’Bo-Noir. Il salotto nero di Bologna’. Ma gli appuntamenti saranno davvero tanti, per diciotto serate totali. Tra i protagonisti, Paolo Nori, Peppe Voltarelli, il Gruppo Teatro Colli e il duo As Madalenas.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti, con prenotazione consigliata su [email protected] o sul sito bologna.emiliaromagnateatro.com.