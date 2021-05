Bologna, 26 maggio 2021 - Bologna va verso l’eliminazione delle transenne anti-assembramento nelle piazze cittadine della movida, mentre in piazza Verdi ieri sera è andata in scena l’ultima notte di follia.

Un provvedimento in contraddizione con la stretta sulla zona universitaria invocata da più parti? Non proprio: le transenne sarebbero andate via comunque perché stanno per arrivare i palchi della kermesse estiva all’aperto del Comunale, e contemporaneamente sarà rafforzata l’attività di controllo e contrasto allo spaccio delle forze dell’ordine, anche in borghese, e il monitoraggio serale mirato al rispetto del coprifuoco e agli assembramenti. E’ quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la Sicurezza pubblica che si è tenuta ieri pomeriggio, in cui si è affrontata anche la questione sicurezza nel quartiere Pilastro.

Notte fuori controllo

Poche ore dopo il summit in Prefettura si è verificata l’ennesima notte senza regole in piazza Verdi. Centinaia di persone, dalle 21.30 circa e ben oltre il coprifuoco delle 23, hanno riempito come un uovo la piazza senza alcun rispetto delle distanze di sicurezza, bevendo, cantando e ballando. Diversi i suonatori di bonghi che sono andati avanti a oltranza. A mezzanotte nessun intervento delle forze dell’ordine.

Il dispositivo

La Prefettura in una nota afferma che, sul tema delle misure anti-assembramento, è stata «valutata positivamente sotto il profilo dell’ordine pubblico l’imminente revoca da parte del sindaco dei provvedimenti concernenti l’allestimento di transenne nelle piazze. Proseguirà invece il divieto di vendita di bevande alcoliche dalle 18».

Poi, pur evidenziando le criticità della zona del Pilastro, i rappresentanti delle forze di polizia hanno confermato come «la costante attività di controllo del territorio, ha consentito, interventi di natura preventiva».

Sempre in tema Pilastro, il sindaco ha portato al tavolo la proposta del servizio di videosorveglianza di alcune aree del quartiere. Tornando alla zona universitaria, verranno inoltre «mantenuti i servizi già in essere per il contrasto della vendita abusiva di alcol».

L'opposizione

Lega e Fratelli d’Italia hanno attaccato l’amministrazione sulla gestione della zona universitaria. «Rimaniamo sconcertati dalle affermazioni di Lepore sulla ‘movida’ in zona universitaria. Ne parla come se fosse una novità, quando sono 20 anni che la situazione è incontrollabile. Inoltre Lepore, in quanto assessore da dieci anni di questa amministrazione, è a nostro avviso corresponsabile del problema, non artefice della soluzione», hanno affermato il parlamentare Galeazzo Bignami (responsabile nazionale Legalità di Fdi) e Stefano Cavedagna, responsabile provinciale del partito. Per Francesca Scarano (capogruppo Lega in Comune) invece «Merola, a un passo dal pensionamento, attacca la Lega e la sua coerentissima politica sulla sicurezza urbana, per cercare di smorzare una polemica che è tutta interna al suo partito».

I commercianti

Sul tema della movida senza controllo è intervenuta anche l’Ascom. «Iniziative come ‘Giardini&Terrazzi’ – ha detto a margine della conferenza stampa di presentazione – sono un’occasione che allonta il degrado e anche tutti quelli che pensano di poter vivere al di fuori delle regole».

Lepore e i comitati

L’assessore dopo un incontro con le formazioni di cittadini ha ribadito la sua ricetta per la zona universitaria. «Basta divisioni, bisogna rimboccarsi le maniche. Oggi, domani e dopodomani sarò impegnato affinché chi di dovere attivi interventi più efficaci sulla pulizia, i rifiuti, le telecamere, i servizi sociali e sanitari». Otello Ciavatti: «Abbiamo fatto presente a Lepore le ragioni della critica alla sua gestione della cultura – ha detto il portavoce del comitato –. Gli orrendi containers, il catafalco in piazza Verdi, l’esclusione del quartiere e dei comitati da vicolo Bolognetti. Lui si è detto d’accordo, speriamo non sia ancora promesse da marinaio».