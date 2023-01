Piazza Verdi, cittadini esasperati "Qui i pusher sono attivi già all’alba"

di Marco Santangelo

"Per noi non è nulla di nuovo, siamo costretti a vivere con lo spaccio sotto casa da anni. Ormai siamo abituati". Così Lucia, residente in zona universitaria, commenta la nostra inchiesta nella quale, con telecamera nascosta, abbiamo documentato come in piazza Verdi la vendita illegale di stupefacenti sia ancora una piaga tutt’altro che emarginata. La rabbia dei residenti è parecchia e si accumula di anno in anno, tuttavia metterci la faccia non è semplice. "Io qui ci lavoro – racconta Leonardo (nome di fantasia) –, non voglio problemi. Sono persone pericolose queste e in nessun modo voglio che il mio nome venga associato a cose del genere. Secondo voi è facile assistere tutti i giorni al via vai di persone che vengono qui a comprare droghe di ogni tipo?".

Massimo, un altro residente che abita a pochi metri da piazza Verdi, è furioso: "Come posso passeggiare liberamente con i miei figli se tutto avviene alla luce del sole? Fenomeni di spaccio sono presenti in ogni città, senza dubbio, ma non in maniera così indisturbata. Basta attraversare la piazza per trovare a ogni angolo quello che prepara la dose, quello che tratta il prezzo, quello che chiede a possibili acquirenti se vogliono del fumo… Sembra un mercato". Anche Anna, che lavora lì vicino, vuole restare in incognito: "È incredibile come i pusher agiscano indisturbati, qualche anno fa era pure peggio. Immaginate di andare una sera a teatro e vedere episodi di spaccio a pochissimi metri di distanza… A me uno scenario del genere rovinerebbe la serata".

Chi, invece, la faccia ce la mette da sempre è Giuseppe Sisti, storico presidente dell’associazione Via Petroni e dintorni: "Con l’arrivo del questore Isabella Fusiello dei miglioramenti ci sono stati senza dubbio, ma non possiamo affermare che il problema sia stato risolto". Sisti conferma che l’attenzione delle forze dell’ordine è "senz’altro diversa e maggiore, ma il problema richiederebbe un impegno che, a oggi, non c’è". Quale potrebbe essere la soluzione? Sisti tira un sospiro e ripensa a quando, poco tempo fa, ha incontrato il prefetto, dato che l’associazione era stata invitata al comitato per l’ordine pubblico: "Nella riunione avevamo suggerito di attuare in piazza Verdi le stesse misure adottate in Montagnola, dove lo spaccio è drasticamente diminuito: incrementare la presenza di forze dell’ordine con l’ausilio dell’esercito". Ma il problema, fa notare Sisti, riguarda anche "la forte domanda degli assuntori, o non si spiegherebbe una presenza così capillare. Che sono qui a tutte le ore, persino di mattina presto. E via via si peggiora finché tutto si mescola alla movida notturna".