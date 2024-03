Piazza Verdi, gli scontri. Polizia accerchiata dagli antagonisti: sentenza 11 anni dopo

Spaziano da otto mesi a poco meno di due anni e mezzo le richieste di condanna formulate dalla Procura – pm Stefano Dambruoso – per i 41 antagonisti che il 23 e il 27 maggio 2013 si resero protagonisti degli scontri in piaza Verdi con la polizia. Polizia che fu accerchiata dai collettivi e costretta a ritirarsi dietro ai blindati, bersagliata da bottiglie e altri oggetti e incalzata dalle grida vittoriose dai megafoni dei manifestanti.

Sono passati 11 anni, ma tra un ritardo e l’altro si è arrivati a ora per la fine del processo di primo grado: la contestazione, per gli antagonisti di Cua, Tpo, Crash e affini, è rimasta solo di resistenza a pubblico ufficiale, aggravata dal numero di partecipanti. Unico reato non andato prescritto tra quelli contestati, poiché con l’aggravante la pena massima prevista sale a 15 anni: se fosse stata contestata la resistenza ’semplice’, si sarebbe invece fuori tempo massimo pure per quella. Cadute nel tempo, invece, tutte le altre contestazioni: lesioni a pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose, accensioni pericolose e manifestazione non autorizzata, così come la violenza privata contestata per la sottrazione di un manganello a un agente. Tutto prescritto. Il processo, davanti al collegio presieduto dal giudice Massimiliano Cenni, era iniziato alla fine del 2021 e proseguito per cinque udienze. Ieri si è conclusa la discussione, mentre repliche e sentenza sono attese per il 23 aprile prossimo.

I fatti. Era stato un maggio di tensione. Prima, un agente del Reparto mobile era stato condannato per avere ferito un’attivista durante degli scontri avvenuti nel 2011, sentenza accolta dai collettivi con cortei e manifestazioni. Poi, le tensioni si erano inasprite per i controlli anti-movida sregolata in zona universitaria delle forze dell’ordine. Ed erano culminate negli scontri tra studenti del collettivo Cua, con attivisti di vari centri sociali, e Reparto mobile. Pochi giorni dopo, il bis con il duro scontro in piazza Verdi: 40 agenti di polizia e carabinieri in tenuta antisommossa finirono accerchiati da oltre 250 manifestanti e costretti alla ritirata in largo Respighi a suon di assalti e bottigliate.

"Dalla polizia un attacco alla libertà d’espressione e riunione – la tesi difensiva dell’avvocato Marina Prosperi, che difende la maggior parte degli imputati –. Per noi in quel contesto una scriminante per l’uso della forza".