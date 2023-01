"Piazza Verdi, la situazione va meglio I servizi della polizia si sono notati"

"Dopo gli incontri con Isabella Fusiello qualcosa è cambiato. Gli spacciatori ci sono ancora, ma diffusi sul territorio circostante e in ogni caso sottoposti a un maggiore controllo". Un osservatorio privilegiato quello di Otello Ciavatti (foto), che con il comitato Piazza Verdi opera da anni nella piazza più contrastata di Bologna. E che promuove l’operato della Questura: "La situazione attuale a noi che viviamo in piazza risulta a tratti migliorata. Lo dico perché quando la prevenzione funziona gli effetti si vedono. Purtroppo non vi è continuità e quindi i parziali benefici creano l’illusione di un cambiamento. In certi momenti anche quest’anno siamo stati circondati da decine di spacciatori mescolati a senza tetto, a venditori abusivi di birra a ladri di bici, con magari centinaia di giovani con il rituale della bottiglia a terra. Dopo gli incontri con Isabella Fusiello qualcosa è cambiato. Lo diciamo noi che stiamo 10 ore al giorno nelle stanze di Verdi e possiamo operare con meno angoscia rispetto a un recente passato. Queste considerazioni possono convivere con l’opinione di Folegatti, pur denotando una situazione leggermente diversa, almeno in piazza Verdi, rispetto a via Petroni. Sia chiaro. Il problema della zona universitaria non si può affrontare solo con le forze dell’ordine. E’ necessario un ruolo più attivo dei servizi sociali, un patto tra università e città, progetti lavoro e un programma di attività culturali di qualità".