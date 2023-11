Piazza Verdi piange Ciavatti: "Nessuno sarà come lui"

Rose e garofani rossi. Una foto di Otello Ciavatti sorridente, accompagnata da una poesia di Jacques Prevert: "Ascolto sorridente il fanciullo di quand’ero vivo...". Piazza Verdi ieri si è svegliata più triste, più sola. Davanti alle Stanze di Verdi, che erano la seconda casa di Otello, i volontari con gli occhi gonfi e il dolore nel cuore sono lì, come ogni giorno. "Ma niente sarà più uguale, perché nessuno sarà come Otello", dicono. Dietro i libri bene esposti, c’è il tavolino con la foto di Otello, con un registro che chi vuole può firmare. Un cartello scritto a penna recita: "Otello, anima intelligente e generosa di piazza Verdi. Luce di cultura e impegno civile. Ti abbracciamo con affetto in tanti, tanti, tanti".

Un altro cartello segnala che per qualche giorno le Stanze di Verdi rimarranno chiuse per il lutto causato dalla morte improvvisa del presidente del Comitato piazza Verdi, 80 anni festeggiati proprio in questa piazza un mese fa.

Ciavatti si è spento al padiglione 23 del Sant’Orsola, dove era ricoverato in attesa di un intervento al cuore. Che però, mercoledì, lo ha tradito. La figlia Giorgia, su Facebook, ha informato che chi vorrà, oggi, potrà

salutare Otello alla camera mortuaria del Sant’Orsola tra le 13,30 e le 15. "Più che una persona che diceva di lavorare era un padre, un fratello, un amico", racconta Umberto Boni sull’uscio delle Stanze, che contribuisce a gestire: "Ci siamo conosciuti 25 anni fa. Ero messo un po’ male, stavo per strada e lui mi ha dato una mano. Mi ha levato dalla strada e tutto il resto". Per la scomparsa di Ciavatti "dispiace moltissimo. Un cittadino molto attivo che ha sempre dato molto al territorio e si è sempre battuto per la sua comunità, il benessere e anche per un equilibrio di condivisione dello spazio pubblico", ha detto la vice sindaco Emily Clancy, mentre il sindaco Matteo Lepore ha ricordato "un cittadino esemplare e un grande lottatore. Amava

Bologna e la solidarietà. Dovremo onorare la sua missione, insieme ai tanti volontari compagni di una vita. Ai suoi cari il più profondo cordoglio e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale".

Una richiesta, quella di onorare la memoria di Ciavatti, che Giuseppe Sisti, dell’associazione Petroni e dintorni, fa sua: "Dobbiamo ricordarlo in qualche modo, perché Otello ha dato tantissimo a Bologna".

Nicoletta Tempera