Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandine oggiAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaPiazza vietata a clochard dopo una violenta rissa
22 ago 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Piazza vietata a clochard dopo una violenta rissa

Piazza vietata a clochard dopo una violenta rissa

Rissa tra senzatetto in piazza Maggiore, lunedì nel tardo pomeriggio: per due di loro – un italiano di 34 anni...

Rissa tra senzatetto in piazza Maggiore, lunedì nel tardo pomeriggio: per due di loro – un italiano di 34 anni...

Rissa tra senzatetto in piazza Maggiore, lunedì nel tardo pomeriggio: per due di loro – un italiano di 34 anni...

Rissa tra senzatetto in piazza Maggiore, lunedì nel tardo pomeriggio: per due di loro – un italiano di 34 anni e un bielorusso di 32 anni – è scattato il Dacur, divieto di accesso alla aree urbane. Il provvedimento, emesso dal Questore, è simile al più noto Daspo e mira a contrastare il degrado. Le persone destinatarie di questo provvedimento amministrativo non potranno più accedere a specifiche aree della città. Lunedì era esploso il caos: una decina di senzatetto in stato di alterazione si sono insultati e poi presi a bottigliate, facendo scoppiare una rissa sotto il portico della farmacia di piazza Maggiore.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata