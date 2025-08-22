Piazza vietata a clochard dopo una violenta rissa

Rissa tra senzatetto in piazza Maggiore, lunedì nel tardo pomeriggio: per due di loro – un italiano di 34 anni e un bielorusso di 32 anni – è scattato il Dacur, divieto di accesso alla aree urbane. Il provvedimento, emesso dal Questore, è simile al più noto Daspo e mira a contrastare il degrado. Le persone destinatarie di questo provvedimento amministrativo non potranno più accedere a specifiche aree della città. Lunedì era esploso il caos: una decina di senzatetto in stato di alterazione si sono insultati e poi presi a bottigliate, facendo scoppiare una rissa sotto il portico della farmacia di piazza Maggiore.