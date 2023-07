Piazza VIII Agosto, bivacchi e spaccio Controlli a tappeto della polizia

La zona della stazione resta sorvegliata speciale. Dopo le aggressioni, le risse (e pure un tentato omicidio) delle scorse settimane, la Questura ha incrementato ancora di più i servizi ad alto impatto tra piazza XX Settembre, via Irnerio, piazza VIII Agosto e via Indipendenza. Soltanto questa settimana, sono stati tre i maxi controlli messi in atto dalla polizia, che hanno visto il coinvolgimento delle Volanti, del Reparto prevenzione crimine, delle unità cinofile, del Reparto mobile e anche della polizia amministrativa, per le verifiche all’interno di bar e attività.

Giovedì sera, nel corso di questi servizi, sono state identificate trenta persone e controllati dieci veicoli. Un tunisino, in Montagnola, è stato arrestato perché trovato in possesso di 43 grammi di hashish e 3 grammi di coca, oltre a 190 euro in contanti. Venerdì, invece, grazie al cane Barak sono stati scovati, nascosti tra le aiuole all’incrocio tra via Indipendenza e via Righi, diversi grammi di sostanze stupefacenti, sequestrati a carico di ignoti. In particolare, due palline con cocaina, 2 grammi di marijuana e un grammi di hashish. Sempre venerdì sono state identificate 163 persone (30 gli stranieri), con controlli della Pas nei locali e della Polfer in stazione. E anche ieri mattina, i poliziotti erano al lavoro: "I controlli sono giornalieri e sono stati potenziati ulteriormente in questi ultimi mesi – spiega la vice dirigente delle Volanti Alessandra Grassi –. In particolare in questi giorni ci siamo concentrati in piazza VIII Agosto, a seguito della segnalazione, da parte di commercianti e gestori di hotel della zona, della presenza di bivacchi di soggetti stranieri e di giovanissimi che sostano in queste zone, creando disagio ai clienti delle attività. Una situazione che si connette a fenomeni di spaccio, degrado e consumo di stupefacenti".

n. t.