Paura in piazza VIII Agosto a Bologna. Tenta di sedare una lite fra due ragazzini: rapinato e accoltellato

Bologna, 4 dicembre 2023 – Ancora sangue, ancora coltelli, ancora dei giovanissimi coinvolti.

Questa volta, il teatro della violenza senza motivo è stata piazza VIII Agosto. Sabato sera, attorno alle 19. Un giovane straniero, circa ventenne, nota due ragazzini, descritti come adolescenti e stranieri a loro volta, che si picchiano di santa ragione in piazza all’altezza di via Ciro Menotti. Non li conosce, ma per senso civico decide di intervenire per tentare di separarli. Non l’avesse mai fatto: uno di loro, in tutta risposta, gli scarica in faccia una bomboletta di spray al peperoncino; poi, mentre il giovane urla dolorante, gli sfila il portafoglio con dentro duecento euro e per buona misura, probabilmente per scongiurare qualsiasi successiva reazione, gli sferra una coltellata alla spalla. Poi si dà alla fuga, seguito a ruota anche dall’altro ragazzino, con cui fino a pochi istanti prima si stava malmenando.

Rapine e violenze in centro a Bologna

Il giovane è rimasto a terra in piazza, dolorante, ma cosciente. Sul posto è sopraggiunta la polizia, con gli agenti che hanno sciacquato la faccia del giovane, infiammata dalla sostanza urticante, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118. Fortunatamente, la ferita da taglio alla spalla è risultata superficiale, forse attutita dal cappotto imbottito; perciò il ventenne è stato alla fine trasportato in codice di bassa gravità all’ospedale Sant’Orsola, per ricevere tutte le cure del caso.

È ora caccia ai due giovanissimi litiganti, anche grazie ad alcune fotografie che sarebbero state scattate loro durante l’aggressione. In quella zona però non ci sarebbero telecamere utili.

Si tratta dell’ennesimo episodio tragicamente simile in quella parte di città. È appena del sabato precedente a questo la vicenda del ragazzino di 17 anni accoltellato da un rivale coetaneo in piazza XX settembre, in pieno pomeriggio e a due passi dalla stazione Centrale, pochi di più da piazza VIII agosto. Il giovane marocchino fu portato in ospedale in condizioni gravissime, benché non in pericolo di vita. E poco dopo, in via Indipendenza, all’altezza dell’incrocio con via Milazzo, altri giovanissimi stranieri si sono presi a pugni, calci e stando ai testimoni pure a colpi di spranga sotto al portico, finché si sono dileguati prima che la polizia facesse in tempo a intervenire. Tutti tranne tre, tutti marocchini tra i 18 e i 20 anni, due dei quali feriti dai colpi di bastone dei rivali fuggiti. Maxi rissa che ricordava quella avvenuta il lunedì precedente, 20 novembre, dall’altra parte del centro storico, dove una ventina di minorenni, molti dei quali poi identificati dai carabinieri e risultati risiedere in una comunità per minori stranieri non accompagnati, si picchiò selvaggiamente arrivando persino a prendersi reciprocamente a sassate davanti a un bar in zona via di Codivilla, all’inizio dei colli. Uno di loro fu arrestato e portato al Pratello con l’accusa di rapina. Ancora, a inizio ottobre, due marocchini finirono in carcere per avere tentato di uccidere, accoltellandolo, un uomo a seguito di un furto di monopattino elettrico, in piazza dei Martiri. Di nuovo nei pressi della zona della stazione centrale.

Si tratta dunque di un periodo particolarmente caldo per questo tipo di reati, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine che quotidianamente cercano di prevenirli o arginarli il più efficacemente possibile.