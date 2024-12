Piazza XX Settembre, altra rissa

Ancora una rissa in zona piazza XX Settembre. Nel tardo pomeriggio di ieri, da una prima ricostruzione della polizia che ha ascoltato dei testimoni, cinque o sei ragazzi si sarebbero fronteggiati davanti all’autostazione per poi scappare sulla scalinata del Pincio che porta al parco della Montagnola. Alcuni parlano di persone ferite: gli agenti della questura hanno rinvenuto tracce di sangue. In corso le indagini per ricostruire l’accaduto. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere. A settembre, poco distante, si era verificata un’aggressione in cui ha perso la vita un 26enne originario della Costa d’Avorio