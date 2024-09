Carabinieri aggrediti in piazza XX Settembre e anziano barista insultato mentre pulisce il portico a Bologna

Bologna, 3 settembre 2024 – Il problema non è solo lo spaccio. Lo spaccio e il consumo di droga sono la causa. La conseguenza, in piazza XX Settembre e zone limitrofe, è la violenza, legata alla presenza di soggetti sempre più imprevedibili e pericolosi, che per un nonnulla aggrediscono, a mani nude e spesso anche a coltellate, chi capita loro a tiro. Dimostrazione di questo ‘Far west’, dove comunque la presenza delle forze dell’ordine è costante, sono grandi e piccole aggressioni. Ai danni di altri spacciatori; di passanti e lavoratori; e anche di poliziotti e carabinieri.

Piazza XX Settembre, carabinieri aggrediti da un pusher: la foto dei controlli

Proprio tre militari del Nucleo operativo della compagnia Bologna Centro sono finiti all’ospedale, l’altro giorno, a causa dell’irragionevole e smodata reazione di un ventiseienne nigeriano, residente a Imola. Il ragazzo, con precedenti anche specifici, era incappato in uno dei costanti controlli da parte dei carabinieri in piazza XX Settembre: era stato notato mentre cedeva 2,5 grammi di ‘fumo’ a un acquirente ed era per questo stato fermato e perquisito. Addosso, i militari gli avevano trovato 7,5 grammi di hashish e 330 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Per questo, il giovane - che fino a questo punto non aveva avuto reazioni violente - era stato accompagnato negli uffici della compagnia Bologna Centro dove, al termine delle formalità, era stato informato che sarebbe stato denunciato per spaccio.

Anche qui, nessuna reazione. Finché il ventiseienne non ha capito che non sarebbe tornato in possesso né dei soldi, né tantomeno della droga. A quel punto è diventato una furia: prima ha minacciato i carabinieri, urlando "Uccido!"; poi li ha aggrediti con calci, pugni, sputi e spintoni. Non si riusciva a placarlo. Tre militari sono rimasti feriti, riportando prognosi tra i 7 e i 10 giorni. Gli altri colleghi intervenuti hanno dovuto usare prima lo spray urticante e poi il taser per riuscire a fermare il ventiseienne. Che, a quel punto, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nei controlli dei carabinieri tra Piazza XX Settembre, via Cesare Boldrini, via Antonio Gramsci e via Milazzo è incappato anche un altro nigeriano, di 34 anni, sorpreso a vendere eroina a un cliente. Con sé aveva anche 190 euro ed è stato denunciato per spaccio. Tornando al degrado della zona, ieri sotto ai portici di via Galliera qualcuno si è divertito a dar fuoco a dei cartoni usati come ‘rifugio’. Qualche ora prima, intorno alle 7 del mattino, in via Irnerio, un centrafricano ha riempito di insulti l’anziano proprietario di un bar che stava pulendo la sua parte di portico; poi non trovando soddisfazione perché il pover’uomo, malgrado gli insulti e le urla, non reagiva, ha preso a calci il secchio che il barista stava usando, rompendolo così, giusto per vezzo.