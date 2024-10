Piazza XX Settembre. Controlli tutto il giorno. E poliziotti di prossimità nelle zone più a rischio

Il triangolo tra piazza XX Settembre, parco della Montagnola e zona stazione è il sorvegliato speciale. Dopo la riunione straordinaria del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di lunedì scorso, presieduta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e a pochi giorni dall’ennesimo accoltellamento avvenuto in quella zona, la Questura ha annunciato di avere predisposto nuovi servizi di controllo del territorio.

L’obiettivo è quello di contrastare la forte presenza di criminalità in tutta l’area, da tempo teatro di risse, aggressioni con armi o cocci di bottiglia, fino ai fatti più gravi: due omicidi. A maggio quello di Montez Alibi, una settimana fa quello di Mamadou Sangare. Il servizio, attivo da ieri sera, consiste in un controllo serrato della zona, dalla mattina alla sera, con personale del reparto prevenzione crimine e delle Volanti. A partire da lunedì prossimo, poi, i pattugliamenti verranno integrati con gli uomini dei reparti speciali dell’Arma.

Non solo. Sempre in tema sicurezza, è stato predisposto anche un progetto di ‘poliziotti di prossimità’, che avranno l’incarico di tutelare una determinata area della città a loro affidata. Un servizio partito martedì scorso e che proseguirà fino a dicembre, con agenti a piedi che lavoreranno su tre turni, mattutino, pomeridiano e serale. Il loro incarico sarà quello di mantenere contatti con la cittadinanza e con i commercianti, fornendo suggerimenti in materia di sicurezza e raccogliendo eventuali segnalazioni. Le zone in cui sarà attivo questo progetto sono il centro storico (piazza XX Settembre e dintorni, via Rizzoli, via Ugo Bassi, le vie dello shopping e la zona universitaria), la Bolognina (piazza dell’Unità, via Tibaldi e strade limitrofe, l’area tra via Stalingrado e via Ferrarese e la zona Murri) e Santa Viola (via Andrea Costa, via Saragozza e l’area di via Saffi fino all’incrocio con via Marzabotto). Anche in questo caso, a partire da lunedì prossimo, al servizio si aggiungeranno anche i militari della Compagnia Bologna Centro. Non solo, anche il personale della Guardia di Finanza e quello della polizia locale collaboreranno, intensificando la vigilanza nelle stesse zone.

"Queste sono le principali novità – ha detto il questore Antonio Sbordone – inoltre c’è una ordinanza che il Prefetto sta preparando, vedremo di utilizzare questi servizi anche per far rispettare quella ordinanza". Intanto, sempre in piazza XX Settembre continuano anche i servizi dei militari del Radiomobile: la notte scorsa sono state infatti denunciate due persone per porto d’armi e resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, i carabinieri li hanno bloccati (i due avevano provato a darsi alla fuga, uno anche opponendo resistenza) e, dopo la perquisizione, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico di 20 centimetri e alcuni grammi di marijuana.