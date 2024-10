Bologna, più controlli in piazza XX Settembre: sequestri di droga e un’espulsione

Bologna, 26 ottobre 2024 – Sono 132 le persone identificate dalla polizia soltanto nella giornata di ieri, tra piazza XX Settembre, galleria 2 Agosto e Montagnola. Zona che è stata teatro dell’omicidio di un 26enne ivoriano un mese esatto fa.

Controlli serrati che hanno portato al sequestro di diversi grammi di droga e all’accompagnamento di un pluripregiudicato, che qualche giorno fa aveva minacciato un barista col coltello, al Cpr di Bari.

Nel primo pomeriggio di ieri, alle 14,30, gli agenti del reparto Prevenzione crimine hanno trovato lungo la recinzione che delimita i lavori per il tram tra via Indipendenza e la Montagnola, un pacchetto di sigarette "Camel" con dentro 56,93 grammi di hashish e quattro involucri di cocaina per 1,53 grammi.

I controlli della polizia in piazza XX Settembre

Mezz'ora dopo hanno notato un giovane che arrivava dalla scalinata del Pincio, che è poi scappato quando si è accorto della presenza degli agenti. Una volta fermato, i poliziotti gli hanno trovato in tasca 5,08 grammi di hashish.

Poco dopo, alle 17,15, vicino all’autostazione, la polizia ha notato due persone, una delle quali è scappata gettando a terra una busta con 8,58 grammi di hashish. Il soggetto è stato fermato (l'altro non è stato rintracciato) e identificato come un ragazzo algerino, classe 2001, con precedenti oltre che destinatario di un decreto di espulsione.

Controlli dei carabinieri

Aumentano i controlli, anche da parte dei carabinieri in piazza XX Settembre e in Bolognina. Durante le attività, i militari hanno identificato molte persone, sia italiane sia straniere, per la maggior parte intente all'attività di spaccio. Una persona è stata trovata in possesso di circa 20 grammi di hashish oltre a del denaro, materiale poi sequestrato.

I carabinieri sul luogo dell'omicidio avvenuto a settembre

Ed è scattata la misura dell'allontanamento. Nei pressi della stazione, un'altra persona nota alle Forze dell'ordine, senza fissa dimora, è stata colpita dalla stessa ordinanza per i comportamenti aggressivi e molesti. Infine in Bolognina i carabinieri hanno identificato quattro persone trovate in possesso di oggetti atti ad offendere e anche a loro carico è stata applicata la misura di allontanamento, emessa dalla Prefettura.