Piazza XX Settembre. Due arresti e tre denunce in 6 ore di maxi-controlli

Due arresti, tre denunce e anche un sequestro di hashish in sei ore. È il bilancio dei controlli straordinari messi in campo dalla polizia l’altro pomeriggio in zona stazione. Un’attività che prosegue con cadenza quotidiana, nel solco della richiesta di sicurezza da parte dei cittadini, in una parte della città teatro di violenze e degrado. Nello specifico, il servizio, coordinato dal personale delle Volanti, ha visto coinvolti poliziotti del Reparto prevenzione crimine, del Reparto mobile e unità cinofile anche della polizia locale. Contemporaneamente, in piazza XX Settembre erano al lavoro anche gli agenti del Due Torri San Francesco. Il primo intervento, alle 17, è stato loro: hanno denunciato per spaccio e porto d’armi un tunisino di 23 anni, trovato nei pressi dell’Ab bar con un coltello e 60 grammi di hashish. Nei suoi confronti l’Anticrimine sta lavorando per richiedere un Daspo urbano, per disporne l’allontanamento dalla zona stazione e anche dalla zona universitaria.

Alle 19, invece, il funzionario delle Volanti responsabile del servizio ha bloccato un trentaduenne tunisino: l’uomo era in via Boldrini e alla vista delle divise ha tentato la fuga in bici, disfandosi di un marsupio, che conteneva 18 dosi di coca (per 15 grammi) e 1000 euro. Il ragazzo, carico di precedenti, è stato arrestato per spaccio. Alle 22, invece, un maliano di 35 anni è stato controllato dal personale dell’Rpc in via Gramsci, a seguito di una segnalazione sull’app Youpol: aveva 15 grammi di hashish ed è stato denunciato. Mezz’ora dopo, gli agenti del Reparto mobile hanno invece denunciato per porto d’armi un nigeriano di 29 anni, irregolare sul territorio, che, armato di coltello, stava molestando gli avventori dell’Ab bar. La sua posizione è al vaglio dell’Ufficio immigrazione per l’espulsione.

Alle 23,30, invece, la polizia locale è intervenuta su una rapina in atto in piazza Medaglie d’oro: la vittima, un marocchino di 47 anni, aveva un taglio in faccia, dovuto ai pugni sferrati da un connazionale di 23 anni, intenzionato a sottrargli il telefonino. Il giovane, già pieno di precedenti, è stato fermato e arrestato per tentata rapina. Infine, i cani poliziotto Grey (della locale) e Barack (della Questura) hanno fiutato 35 grammi di hashish al giardino Fava, sequestrati a carico di ignoti. "L’intensificazione dei controlli congiunti nella zona di piazza XX Settembre sta dando buoni esiti – le parole della capo di Gabinetto del sindaco Matilde Madrid –. Occorre continuare cosi e insistere, fino a che non saremo riusciti, insieme, a restituire ai cittadini la libertà e il diritto di godere di questo spazio in sicurezza".

Nicoletta Tempera