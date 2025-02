"Piazza XX Settembre è un modello efficace anche per altri quartieri"

Grazie alla collaborazione dei diversi soggetti, ’ci siamo ripresi’ piazza XX Settembre. Risultato raggiunto per il sindaco, Matteo Lepore, che ora desidera riproporre lo stesso modus operandi anche in Bolognina. "Penso che il modello di piazza XX Settembre sia da replicare anche in Bolognina, in forma più allargata – afferma Lepore nell’ultima puntata di Dedalus, su E’tv – perché con l’aiuto di tutti ci siamo ripresi piazza XX Settembre. Credo sia un risultato bello, evidente, del quale dobbiamo essere orgogliosi".

"La questione dei finestrini spaccati – afferma Lepore – va assolutamente risolta. Sto anche studiando – continua – una forma di denuncia alle autorità pubbliche poiché credo che dietro non ci siano solo persone che fanno uso di sostanze ma qualcosa di organizzato. I numeri sono veramente alti". Sono queste le parole di denuncia del sindaco riguardo agli atti vandalici sempre più numerosi in città.

"Quindi, che sia un gioco online fatto da ragazzi o che ci sia un’organizzazione alle spalle – prosegue – penso che le forze dell’ordine si debbano impegnare insieme a noi e che il problema si debba risolvere, come è stato fatto per le vetrine spaccate dei negozi o come è stato fatto per piazza XX Settembre".