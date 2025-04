Piazza XX Settembre: l’Orchestra Senzaspine oggi tiene banco

Un pomeriggio in musica con l’Orchestra Senzaspine, che si esibisce oggi in in piazza XX Settembre dalle 17 alle 18. Presente anche la Croce Rossa Italiana, dalle 10 alle 20, con un banchetto di solidarietà per la vendita di uova e colombe di Pasqua.

Nella cornice di piazza XX Settembre, nell’ambito dell’iniziativa ’XXL Piazza Libera’, nel giardinetto del Cassero, gestito da Confcommercio Ascom, in co-progettazione con il Comune di Bologna, grazie alla collaborazione con Emil Banca, le note frizzanti e coinvolgenti dell’orchestra sinfonica bolognese, formata da giovani musicisti di straordinario talento, risuoneranno nel cuore della città, trasformando la piazza in un grande teatro all’aperto.

Nata nel 2013, l’Orchestra Senzaspine, guidata dal maestro Tommaso Ussardi (foto) ha conquistato il pubblico con il suo stile vivace, accessibile e appassionato, la colonna sonora perfetta per un’esperienza urbana che mette al centro cultura, socialità e partecipazione.

Ma le iniziative in ’XXL Piazza Libera’ partono già dal mattino. Dalle 10 alle 20, infatti, saranno presenti i volontari della Cri con banchetto solidale di uova e colombe pasquali e dimostrazioni pratiche di primo soccorso, aperte a tutte e tutti. Un’iniziativa che unisce sensibilizzazione, prevenzione e spirito di comunità. ’XXL Piazza Libera’, promossa da Confcommercio Ascom Bologna in co-progettazione con il Comune, continua a restituire valore e vitalità a uno degli spazi più simbolici della città, offrendo appuntamenti gratuiti capaci di far incontrare musica, solidarietà e cittadinanza attiva.