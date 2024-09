Piazza XX Settembre a Bologna, mercatini anti-spaccio

Bologna, 29 settembre 2024 – “Un’idea che aiuta commercianti e abitanti dell’area di piazza XX Settembre a combattere lo spaccio e il degrado di quest’area”. Questo in sintesi il sentimento di alcuni negozianti sulla proposta del direttore di Confcommercio-Ascom, Giancarlo Tonelli, per riqualificare la ‘zona calda’ di fronte la stazione. Dopo l’appello sul Carlino di Tonelli (“La situazione è di emergenza, vogliamo coprire l’area di piazza XX Settembre, del giardino lì a fianco e di tutto il circondario investito dal degrado, con iniziative culturali, sportive e ricreative”), i commercianti non intendono voltarsi dall’altra parte, e sono tante le proposte arrivate all’associazione per migliorare la situazione.

Piazza XX settembre, maxi-controllo straordinario dei carabinieri nell’area. Centinaia di persone identificate, sei denunce, droga sequestrata

Tra i suggeritori c’è Niki Piazzi, il curatore della pista del ghiaccio invernale al centro della piazza e proprietario di un punto ristoro durante il mercato natalizio. “Il nostro obiettivo – parla Piazzi – è da sempre quello di cercare di allontanare lo spaccio e portare ogni generazione a godersi i mercatini di Natale e la pista sul ghiaccio”. Dalla seconda metà di novembre fino a inizio gennaio, dunque, “la situazione migliora: più si aggiunge gente alla piazza, più lo spaccio si allontana dal centro storico”, sottolinea Piazzi. Il problema allora sorge al di là di Porta Galliera, nel giardino. “Il Comune ci ha chiesto di prolungare il mercatino natalizio nell’area del giardino – annuncia Piazzi – e di sera di illuminare a giorno tutta l’area”. L’iniziativa, però, “difficilmente sarà realizzabile quest’anno, perché siamo un po’ corti coi tempi. Sicuramente l’anno prossimo daremo vita a questo nuovo progetto”.

Anche Vittorio Ringressi, curatore di due spazi all’interno del mercato natalizio di Porta Galliera, appoggia l’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom.

“Di notte – dice Ringressi –, a nostre spese e durante le sei settimane di mercato natalizio, abbiamo previsto un servizio di guardia notturna”. Piazza XX Settembre è un “punto di scambio commerciale fondamentale per la città, non può restare in mano al crimine. Tutte queste azioni, però, sono da abbinare a un forte controllo delle forze di polizia”, dice Ringressi facendo un esempio: “Le forze dell’ordine potrebbero mettere un commissariato mobile”, propone. Come detto, piazza XX Settembre è da diversi mesi teatro di episodi drammatici, anche al 7000 Caffè bar di Oksana. “Per noi qualsiasi iniziativa che allontani il crimine è ben accetta. Noi esercenti abbiamo sempre più paura – racconta Oksana – e ormai a ogni ora del giorno chiamiamo la polizia”.

La settimana scorsa, “un ragazzo, intorno alle 14.30, dopo aver risposto male a un gruppetto di malviventi, è entrato all’interno del bar per proteggersi dalle loro minacce. Ci siamo chiusi dentro fino a che non è arrivata la polizia a ristabilire l’ordine”, ricorda la proprietaria del 7000 Caffè bar. Secondo Mattia de ‘Il Panino’ in via Galliera, “le iniziative che portano movimento in zona dovrebbero avvenire di pomeriggio e sera e sarebbe ben accetto se venissero le forze dell’ordine in presidio anche su via Galliera”. Paura anche “per le ragazze che hanno il terrore di essere aggredite rientrando a casa non appena è finito il loro turno di lavoro”, chiude il commerciante di via Galliera. È anche Paolo Lazzarini, titolare del Millenn hotel in via Cesare Boldrini 4, a sposare la filosofia di Ascom: “Faremo tutto il possibile per invertire la rotta di questa zona. Speriamo che a noi si accodino anche governo, Comune e forze dell’ordine, per ristabilire un ordine che per ora non c’è”, dice Lazzarini.

Carabinieri, controlli a tappeto

Centinaia di persone controllate, sei denunce e quattro segnalazioni in Prefettura per uso di droga. È il bilancio del servizio di controllo di ieri mattina con cui i carabinieri – una trentina di militari con l’unità cinofila della polizia locale – hanno passato al setaccio piazza XX Settembre e zone limitrofe. Un’area, quella tra la stazione e il parco della Montagnola, sempre più interessata da episodi di criminalità come furti, rapine, risse e aggressioni con armi o cocci di bottiglia. Solo pochi giorni fa, questa parte di città si è macchiata ancora una volta di sangue con l’omicidio del ventiseienne ivoriano Mamadou Sangare, per il quale è stato fermato un venticinquenne guineano che si trova ora in carcere.

Il controllo che era partito già venerdì sera, quando i carabinieri avevano arrestato per spaccio un nigeriano di 26 anni, trovato in possesso di 53 grammi di hashish. Ieri l’indagato, difeso dall’avvocato Martino Macchiavelli, è stato però rimesso in libertà dal giudice con il solo divieto di dimora in città. Le sei denunce sono state per porto d’armi, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, falsa dichiarazione sull’identità, poi due per irregolarità sul territorio e una per resistenza.