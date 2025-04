Piazza XX Settembre, musica contro il degrado

La musica come strumento di socialità e partecipazione. In piazza XX Settembre sono le note del violoncellista Tiziano Guerzoni, rappresentante dell’orchestra Senzaspine, a radunare curiosi, famiglie con bambini e tanti giovani. Si fermano ad osservare e vivere il rinnovato spazio nel giardinetto del Cassero, gestito da Confcommercio Ascom, in co-progettazione con il Comune di Bologna, grazie alla collaborazione con Emil Banca nell’ambito dell’iniziativa ’XXL Piazza Libera’. E mentre scorre la musica di Viva la vida dei Coldplay o Don’t stop me now dei Queen, la Croce Rossa Italiana porta avanti un banchetto di solidarietà con uova e colombe di Pasqua e dispensa dimostrazioni di primo soccorso. L’iniziativa unisce "sensibilizzazione, prevenzione e spirito di comunità", spiega Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom. Nata a gennaio, la manifestazione continuativa andrà avanti fino a luglio. "Siamo a metà del percorso, sulla buona strada per dar vita a una piazza sicura e partecipata, il nostro biglietto da visita per chiunque arrivi in città, dalla stazione o dall’autostazione", dice Tonelli."‘XXL Piazza Libera’ scoraggia chi vorrebbe usare lo spazio per delinquere – aggiunge Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca –. La grande adesione da parte di cittadini e famiglie è un segnale forte: si vuole dire basta al degrado". Presente anche Roberta Li Calzi, assessora allo Sport, secondo cui "stare insieme divertendosi fa bene alla comunità. Continueremo a restituire valore a uno spazio importante della città con appuntamenti gratuiti". Un lavoro in linea con i valori dell’Orchestra Senzaspine, capace di fare dialogare generi differenti con un unico obiettivo: "Rivolgersi a un pubblico sempre più ampio e giovane con un approccio divulgativo", conclude il maestro Tommaso Ussardi, che guida l’orchestra.

Amalia Apicella