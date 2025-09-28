Piazza XX Settembre, spacciava eroina vicino alla scuola: in manette

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un trentasettenne straniero, noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È successo l’altro giorno, quando in piazza XX Settembre, una delle aree sensibili che ricadono sotto l’ordinanza della Prefettura per l’istituzione delle zone rosse, i militari dell’Arma erano impegnati in attività di vigilanza finalizzata al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti. All’incrocio con via Galliera, nelle vicinanze di una scuola elementare, i carabinieri hanno notato due uomini (il 37enne e un altro 40enne in sua compagnia) che confabulavano tra loro, bene appartati.

I militari, non appena notato lo scambio, hanno subito deciso di mettere in campo un controllo più accurato: nonostante il tentativo di entrambi i soggetti di allontanarsi in direzioni opposte, i carabinieri sono riusciti a sottoporre a perquisizione sia l’acquirente 40enne, trovato in possesso di due involucri contenente eroina, sia lo spacciatore, sorpreso in possesso dei 40 euro in contanti appena fruttati dallo scambio, nonché di altro denaro sottoposto a sequestro. I carabinieri hanno così arrestato il pusher e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato portato alla Dozza in attesa della convalida, mentre il 40enne è stato segnalato alla Prefettura in qualità di assuntore di stupefacenti.

Continua così l’impegno delle forze dell’ordine, in particolare come detto in alcune aree della città particolarmente sensibili alla presenza della criminalità, ovvero le zone rosse. A partire dalla stazione e dalla Bolognina, soprattutto, finita sotto i riflettori per i numerosissimi fatti di cronaca, e di spaccio in particolare, negli ultimi mesi. Matilde Madrid, assessora alla sicurezza urbana integrata del Comune, ha infatti chiesto "una maggiore focalizzazione nei controlli" e "un intervento mirato" invece che "a tappeto", data la "non efficacia tangibile della zona rossa".