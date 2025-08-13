Piazza XX Settembre, arrestato per spaccio un 20enne. E sotto la giostra spunta un coltello

Bologna, 13 agosto 2025 – Non si fermano i controlli in piazza XX Settembre: arrestato un 20enne tunisino. Sequestrato un coltello: era nascosto nella giostra. Continua l’attività della Questura in quella zona con l’obiettivo di prevenire e contrastare lo spaccio di droga e di arrivare a una capillare bonifica di tutta l’area, anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini.

Nel pomeriggio di martedì, il personale della Squadra Mobile in appostamento ha notato un gruppo di sei soggetti di origini nordafricane vicino a Porta Galliera. Uno di questi, un cittadino tunisino del 2005, è stato visto mentre cedeva diverse dosi di droga. Dopo un breve inseguimento, il pusher è stato fermato ed è stato trovato in possesso di 74 grammi di hashish e di 280 euro in contanti.

In seguito agli accertamenti, è risultato essere pluripregiudicato per spaccio: era stato già arrestato il 7 luglio scorso in flagranza di reato, sempre in piazza XX Settembre, arresto a cui seguì l’applicazione nei suoi confronti della misura del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Disposto per lui il rito direttissimo.

Il personale degli altri reparti impiegati, tra cui il Reparto Prevenzione Crimine, l’unità cinofila antidroga della Questura, l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha anche identificato 50 soggetti, di cui 20 sono risultati gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e per reati inerenti gli stupefacenti.

L’attenta attività di bonifica dell’area ha portato anche al rinvenimento di un coltello pieghevole nascosto sotto la giostra in piazza.