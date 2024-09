Piazza XX Settembre, Ascom: “Tutto l’anno sport ed eventi culturali contro il degrado”

Bologna, 28 settembre 2024 – “La situazione che stiamo vivendo è di emergenza” e per questo “vogliamo coprire l’area di piazza XX Settembre, del giardino lì a fianco e di tutto il circondario investito dal degrado, con iniziative culturali, sportive e ricreative”. Come è presto detto: “Tutto l’anno, attraverso un patto di collaborazione con il Comune e la Prefettura, ma è necessario un cambio di rotta e di atteggiamento”. Ha le idee chiare Confcommercio Ascom, che non intende voltarsi dall’altra parte di fronte allo scenario di delinquenza, spaccio e criminalità che conta un’altra vittima, Mamadou Sangare, ucciso con una coltellata.

Nel tondo, Giancarlo Tonelli (direttore di Ascom) e una vista di piazza XX Settembre dall'alto

Per questo “vogliamo proporre una collaborazione di gestione del reticolato, offrendo il nostro contributo – inizia il direttore generale Giancarlo Tonelli – e aprendo le porte anche alle altre associazioni di categoria e a quelle culturali e sportive”. Ma questo può accadere solo con “un radicale cambio di passo rispetto a quanto accaduto finora – scandisce Tonelli –. E quindi riprendo le parole del sindaco Lepore (al sit-in, ndr) in piazza XX Settembre: se chi delinque e spaccia è uno straniero irregolare sul territorio italiano, deve essere espulso; se chi delinque e spaccia è italiano, deve andare in carcere. E lì deve rimanere. Con queste linee, ci siamo e siamo disponibili a un’operazione di riconquista della zona”.

Omicidio per accoltellamento in Piazza XX Settembre, i Carabinieri sul posto

Zona che va oltre la piazza e coinvolge via Boldrini, la Galleria II Agosto 1980, viale Masini, via Galliera e le strade Milazzo, Montebello, Gramsci, Amendola, Irnerio e dei Mille, oltre piazza dei Martiri: "Abbiamo bisogno di un intervento forte che allontani spaccio, delinquenza e degrado da queste vie collegate alla piazza – continua Tonelli –. E il nostro impegno vuole arrivar anche oltre il ponte Matteotti”, in tutta la Bolognina.

Il piano del presidente Enrico Postacchini e del direttore Tonelli potrebbe anche allungare la presenza in XX Settembre di Ascom con la Fiera del libro, “che si svolge in primavera e in autunno, oltre a Natale, a Porta Galliera – precisa il direttore –. Siamo già presenti nella zona cinque mesi all’anno, ma vogliamo fare di più: pensiamo a prolungare la presenza della pista di ghiaccio fino ai mesi successivi o alla creazione di una rassegna dedicata a fiori e piante nel giardino del Cassero. Per l’estate, immaginiamo il cinema all’aperto in piazza, che può anche accogliere un campo da basket. Questo darebbe un nuovo volto alla zona, che è il biglietto da visita della nostra città: chi arriva in stazione vede l’emergenza che viviamo ed è inaccettabile".

Il progetto “presuppone la discesa in campo di diverse realtà a cui rivolgiamo il nostro appello, come le due fondazioni bancarie, Carisbo e Del Monte, a cui chiediamo in una situazione di emergenza un atteggiamento responsabile: loro operano nel welfare, e quella che viviamo è un’emergenza sociale a tutti gli effetti. Sarebbe bello coinvolgere anche gli istituti di credito”.

La richiesta è poi quella di “un presidio fisso, ma mobile, che giorno e notte controlli il circondario, come richiesto più volte dai commercianti della Galleria II Agosto, per allontanare davvero questi fenomeni – aggiunge Tonelli –. Serve quindi un’attività di prevenzione e di repressione del fenomeno, con l’impegno da un lato dello Stato e del ministro Piantedosi, dall’altro degli enti locali come Comune, Città metropolitana e Regione, così come la Prefettura”.