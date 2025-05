Piazza XXL, i primi cento giorni: "Gli eventi spazzano via l’illegalità"

Cento giorni, 152 eventi, 40 associazioni coinvolte, 31mila persone ad attraversare uno spazio ‘libero’. Ecco il bilancio di ‘XXL piazza Libera’, presentato ieri mattina nell’area a ridosso della stazione. Presenti il direttore di Ascom Giancarlo Tonelli, il sindaco Matteo Lepore, il questore Antonio Sbordone, il comandante provinciale dei carabinieri generale Ettore Bramato, con il tenente colonnello Sabato Simonetti, e poi il vice prefetto Beaumont Bortone, i presidenti di Emil Banca Gian Luca Galletti e di Bologna Welcome Daniele Ravaglia e il direttore dei Canali di Bologna Andrea Bolognesi. "Siamo molto soddisfatti – le parole del primo cittadino –. Abbiamo finalmente liberato questa piazza dallo spaccio, l’abbiamo restituita ai cittadini. Adesso l’obiettivo è arrivare fino a dicembre, magari coinvolgendo anche l’altra parte della piazza", quella dal lato di via Indipendenza e via Galliera. Un’idea che si inserisce in un contesto di riqualificazione a tutto tondo della zona, dove a giugno, ricorda il sindaco, "riapriremo la velostazione, ripartirà il programma delle attività estive in Montagnola e proseguiremo la riqualificazione dell’area di via Boldrini dove sta per sorgere uno studentato". Tra le novità, sembra più vicina anche la riapertura del cinema Capitol: "Pare che abbiamo trovato un accordo con la proprietà", dice Lepore. Che si è detto anche pronto a ‘esportare’ in altri quartieri e zone problematiche l’esperimento XXL. "È ovvio – dice però Lepore –: quando ci sono interventi di bonifica o riqualificazione gli spacciatori si spostano. Noi come amministrazione continuiamo a lavorare perché i quartieri tutti siano liberi e sicuri. Sta alle forze dell’ordine arrestare chi delinque e alla magistratura portare avanti provvedimenti. Se ci sono leggi da cambiare, perché chi delinque di fatto oggi spesso torna libero subito, è importante che il Parlamento lo faccia".

Grande la soddisfazione del ‘padrone di casa’ Tonelli, che ha illustrato anche le prossime iniziative ospitate nella piazza, che martedì sarà anche tappa dell’iniziativa della Questura ‘Una rete di valori’, che vedrà coinvolti 300 studenti e che si svilupperà, oltre che in piazza XX Settembre, anche allo Sferisterio, con un torneo di sitting volley e in Montagnola, con la presenza del track multimediale della polizia postale. Il 17 giugno, invece, grande attesa per l’evento ‘Che bella Bologna che balla’, una serata di ballo "offerta alla città. Piazza XX Settembre – continua Tonelli – è il biglietto da visita della nostra città che abbiamo riportato nelle mani delle persone perbene". Per il presidente di Emilbanca Gianluca Galletti, "qui in questi mesi hanno trovato spazio anche tante associazioni del terzo settore, che hanno mostrato quello che fanno e raccolgono fondi". Anche per il questore Sbordone la valutazione "è assolutamente positiva. L’obiettivo da perseguire è recuperare i territori alla legalità, alla produttività, alla fruibilità dei cittadini residenti e lo possiamo fare con uno sforzo congiunto". "Siamo soddisfatti – aggiunge anche il comandante dei carabinieri Bramato –: le problematiche di sicurezza restano, ma contribuiamo con controlli e pattuglie a migliorare la situazione".

n. t.