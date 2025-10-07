Piazza XXL si allarga. L’Ascom rivince il bando. La gestirà per altri 3 anni

Piazza XX Settembre, buona la prima. La sperimentazione avviata dal Comune per la riqualificazione dell’area, che lo scorso anno era ogni giorno funestata da fatti di cronaca e ‘abitata’, giorno e notte, da spacciatori, ha dato i suoi frutti. E per questo verrà riproposta: ampliata nel tempo e nello spazio. Il bando, pubblicato nelle scorse settimane dal Comune, è stato di nuovo vinto da Ascom. Che adesso avrà modo, per i prossimi tre anni, di riempire tutta piazza XX Settembre, non solo lo spazio del giardino già a disposizione, con iniziative, appuntamenti, momenti di svago e cultura. La nuova versione di ‘Piazza XXL’ è stata presentata ieri mattina alla presenza dell’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid, del direttore generale di Ascom Giancarlo Tonelli, del presidente di Emil Banca Gian Luca Galletti ("Non siamo solo una banca, la nostra missione è intervenire sul territorio e renderlo più sicuro") e di rappresentanti di Prefettura, Questura, Arma dei carabinieri, Cisl e Canali di Bologna.

"Ci sono state molte iniziative che hanno migliorato la qualità della vita di quella piazza, quindi ora si prosegue – ha spiegato l’assessore Madrid –. Proseguiremo per tre anni e ovviamente l’impegno sarà sempre congiunto tra le realtà associative, commercianti, residenti, l’amministrazione e le altre istituzioni che assieme a noi si occupano di garantire vivibilità e sicurezza alla città". Sul piano della sicurezza Madrid ha ricordato l’arrivo di "50 nuovi agenti di polizia locale", sottolineando che "il nucleo che si occuperà di centro storico sarà presente in chiave deterrente" in piazza XX Settembre. Il progetto prevede un calendario annuale di iniziative per tutte le età e tutti i gusti: si parte con un appuntamento per Halloween, che affiancherà la Fiera del Libro autunnale, per poi proseguire con tanti eventi, tra cui Natale a Porta Galliera, la Fiera del Libro primaverile e il Villaggio dei Bambini, fino alla rassegna estiva ‘E-state in XXL Piazza Libera’. La piazza sarà allestita con strutture flessibili: casette in legno, stand modulari, food truck, palco per concerti, gonfiabili e teatro dei burattini, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al rispetto del Piano della Notte del Comune.

"Il bando a cui abbiamo partecipato – conferma il direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli – prevede l’impegno per i prossimi tre anni in Piazza XX Settembre. L’obiettivo è restituire totalmente Piazza XX Settembre alle persone per bene di Bologna e ai turisti, perché qui, tra stazione e autostazione, transitano ogni anno 30 milioni di persone. Gli spacciatori e i loro clienti devono capire che questa piazza non è per loro". E molto, al fine di conseguire questo obiettivo, hanno fatto e continuano a fare le forze dell’ordine "anche per evitare – come ha detto il tenente colonnello dei carabinieri Sabato Simonetti – che i fenomeni di degrado e delinquenza migrino in altre aree". Il commissario capo Letizia Guadagnino della Questura ha assicurato "disponibilità e supporto della polizia, con un’attenzione particolare alle iniziative organizzate per i giovani".

