Piazza Zampieri, cantiere a pieno regime

Fervono i lavori nel cantiere di piazza Zampieri alla Croce di Casalecchio, primo passo per la riqualificazione completa di questo quartiere stretto tra il Canale di Reno e la strada statale Porrettana. Al rombo continuo delle macchine movimento terra si aggiunge la conclusione di alcune opere propedeutiche.

"Prima dell’inizio dei lavori in piazza Zampieri – recita una nota dell’amministrazione comunale – è stato spostato il mercato settimanale del giovedì nel tratto di controviale della via Porrettana compreso tra le vie Caravaggio e Zampieri. Quindi, è stata modificata la circolazione stradale in via del Guercino, istituendo il senso unico di marcia da via Caravaggio a via Carracci. In questo modo sono aumentati i posti auto nella zona. Nel vialetto Baldo Sauro sono appena cominciati i lavori di riasfaltatura nei campetti sportivi, cui seguirà la posa della resina colorata e per ultimo il montaggio delle nuove attrezzature. In contemporanea, e in via sperimentale, abbiamo disegnato le strisce blu nei parcheggi del controviale della Porrettana, dove si tiene il mercato".

Una decisione accolta in vario modo. Contenti tanti residenti che vedevano occupati i posti da automobilisti che lasciavano lì la vettura, prima di andare a lavorare a Bologna. Scontenti tanti commercianti che, la sera, non vedranno più entrare in negozio quegli stessi pendolari. In questi giorni è in piazza Zampieri che si muovono maggiormente le maestranze del cantiere. "Tra i lavori eseguiti fino ad oggi – prosegue la nota del Comune – c’è la rimozione degli elementi presenti nella piazza, lo sbancamento e il livellamento delle quote dell’area. Quindi si è passati allo scavo della fossa per collocare la vasca di raccolta delle acque piovane, al collegamento della vasca alla fogna e, infine, alla posa dei tubi microforati per captare le acque, delle polifore per i pali della luce e dei cordoli in granito che circoscrivono le aree drenanti e pedonali e delimitano le aiuole". Ma non finisce tutto in piazza Zampieri.

"Questo intervento – concludono in Comune – si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione della Croce che comprende il completo rifacimento del nido d’infanzia Zebri, il miglioramento della viabilità e del piano della sosta, la riqualificazione dei campetti sportivi di calcio e basket lungo il vialetto ciclo-pedonale Baldo Sauro e la risistemazione del parcheggio antistante le Medie Galilei".

Nicodemo Mele