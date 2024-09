"Piazza Zampieri, il mercato rischia lo sfratto definitivo"

Residenti in attesa degli alberi e avventori del mercato che si preparano ad un trasferimento definitivo. Curiosità ed euforia l’altra mattina alla Croce di Casalecchio dove per la prima volta si è aperto il transito nella rinnovata piazza Zampieri. Un progetto tribolato e discusso a fondo con gli abitanti del quartiere che ha visto l’adozione di soluzioni innovative, ma che nel contorno fa i conti con i consueti problemi di accessibilità. Sollievo tra i residenti negli alti palazzi che fanno da corona a questa piazza da sempre alle prese con il traffico asfissiante e con il dissesto del selciato, deformato in tutto il perimetro dall’azione delle radici del doppio filare di pini marittimi, tutti eliminati con la promessa di essere sostituiti da alberi più giovani e di specie che non possano in futuro creare gli stessi problemi.

"Mi dicono che adesso la piazza è priva di ostacoli e di inciampi -ha commentato il prof. Federico Cinti, già consigliere comunale e residente in questo quartiere- E’ chiaro che è ancora presto per formulare una valutazione complessiva. Attendiamo che le cose siano terminate, ma già posso dire che se la piazza è stata sistemata è una bella cosa, ma il grosso problema sono tutte o quasi le vie intorno, tutte piene di ostacoli, di altri asfalti deformati o di parcheggio selvaggio. Via Zampieri, Carracci, Guercino... hanno gli stessi problemi che è tempo di risolvere".

Ma i lavori non sono finiti e proseguiranno infatti nel corso del mese di settembre con l’installazione dei nuovi arredi urbani e, a novembre con la piantumazione delle nuove alberature nelle aiuole già predisposte. In piazza dunque spazi verdi e di socialità, con la ridefinizione degli spazi di sosta per residenti e attività commerciali, con l’istituzione a senso unico di via Guercino e l’innovativo sistema naturale di raccolta delle acque piovane a uso irriguo. Il mercato spostato ‘temporaneamente’ lungo la via Porrettana, potrebbe invece non tornare più alla sua sede storica di piazza Zampieri, con un trasferimento temporaneo che potrebbe diventare definitivo, come fa intendere il vicesindaco Paolo Nanni: "Va chiarito che dopo la piazza passeremo alla vie vicine, come suggerisce anche il prof. Cinti. E nei prossimi mesi si deciderà se il mercato potrà restare nella sede attuale, con maggiore accessibilità e visibilità".

Gabriele Mignardi