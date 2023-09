Piazza Zampieri, lavori al via in inverno

La settimana prossima l’esame del progetto in commissione consiliare ed entro la legislatura la sistemazione completa di piazza Zampieri. L’impegno è stato tra quelli sottolineati dal sindaco Bosso nell’incontro coi cittadini alla sagra di Riale: "Porteremo in giunta la manovra di bilancio che ci consentirà di finanziare con fondi propri questo importante intervento nel quartiere Croce", ha detto il sindaco parlando dei programmi relativi all’ultimo semestre di governo di Casalecchio. I dettagli dell’intervento di radicale riqualificazione della piazzetta col fondo dissestato dalle radici dei pini marittimi, sede del mercato settimanale e negli altri giorni spazio di parcheggio disordinato, saranno resi noti solo dopo la presentazione istituzionale, che potrebbe avere luogo già la settimana prossima.

Si prepara quindi un cantiere invernale che dovrebbe durare tra i tre e i quattro mesi. Nel frattempo in questa piazza prende il via il format ‘Vicini per davvero’: feste di strada a forte coinvolgimento comunitario organizzato da Percorsi di Pace, Flying Thipi, associazione per le vittime del Salvemini 6 dicembre 1990, Centro per le vittime, Centro sociale San Biagio e Centro sociale Croce, assieme all’Unione Reno Lavino Samoggia e al Comune di Casalecchio.

La prima festa di strada con percorsi, laboratori e incontri per promuovere le relazioni tra i cittadini, si svolgerà domani, mentre la settimana successiva lo stesso genere di festa si svolgerà al quartiere San Biagio. L’inizio alle 18 con banchetti dell’artigianato e del baratto a cura di Percorsi di Pace. Per i più piccoli, alle 18.30, andrà in scena L’orco nel fagiolo, spettacolo di burattini per bambini dai 3 anni in su. Alle 19.30, tutti a tavola con le cene popolari, allestite lungo le due strade: i centri sociali Croce e San Biagio offriranno un primo piatto, mentre le restanti pietanze, frutta, dolci e bevande, saranno messe a disposizione e condivise tra i cittadini partecipanti.

"Vicini per davvero promuove lo sviluppo di relazioni e l’attivazione dei cittadini attraverso sperimentazioni dirette ed esempi di esperienze che possano servire da modello, contribuendo a ricreare una rete di rapporti sociali di vicinato fondamentali per la tenuta della comunità – spiega il vicesindaco Massimo Masetti- Ci saranno momenti di comunità, laboratori e approfondimenti sul vivere insieme, sull’essere vicini per davvero. Perché quando siamo "vicini per davvero" siamo una comunità e insieme contrastiamo la solitudine e l’emarginazione sociale".

Gabriele Mignardi